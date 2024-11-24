https://ria.ru/20241124/himars-1985445747.html

В Курской области обезвредили более 50 суббоеприпасов ракеты HIMARS

В Курской области обезвредили более 50 суббоеприпасов ракеты HIMARS - РИА Новости, 24.11.2024

В Курской области обезвредили более 50 суббоеприпасов ракеты HIMARS

Пиротехники обезвредили в Курской области 51 суббоеприпас кассетной ракеты HIMARS и самодельное взрывное устройство, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T15:37

2024-11-24T15:37

2024-11-24T15:37

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пиротехники обезвредили в Курской области 51 суббоеприпас кассетной ракеты HIMARS и самодельное взрывное устройство, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "Пиротехники МЧС России обезвредили суббоеприпасы в Курской области. Сводный отряд специалистов МЧС России обследовал территорию около 5 тысяч "квадратов". В лесном массиве одного из освобожденных районов приграничья обнаружен 51 суббоеприпас кассетной ракеты HIMARS и самодельное взрывное устройство, сброшенное вражеским беспилотником", - говорится в сообщении. Уточняется, что с августа пиротехники МЧС России совершили более 170 выездов, обезвредили свыше 1400 взрывоопасных предметов. Работы проводятся в рамках действующего правового режима КТО. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241124/miny-1985236903.html

https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

россия

курская область

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, безопасность