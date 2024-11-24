Рейтинг@Mail.ru
Грузинская оппозиция выставила шатры перед парламентом - РИА Новости, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:35 24.11.2024 (обновлено: 22:38 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/gruziya-1985480097.html
Грузинская оппозиция выставила шатры перед парламентом
Грузинская оппозиция выставила шатры перед парламентом - РИА Новости, 24.11.2024
Грузинская оппозиция выставила шатры перед парламентом
Участники митинга грузинской оппозиции, не согласной с результатом парламентских выборов в Грузии, выставили три шатра перед парламентом страны, как ожидается,... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T22:35
2024-11-24T22:38
в мире
грузия
саломе зурабишвили
обсе
парламентские выборы в грузии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984339926_0:51:1280:771_1920x0_80_0_0_df86e707e41e7f56640fe693f688aea1.jpg
ТБИЛИСИ, 24 ноя - РИА Новости. Участники митинга грузинской оппозиции, не согласной с результатом парламентских выборов в Грузии, выставили три шатра перед парламентом страны, как ожидается, сторонники оппозиции останутся перед зданием на ночь, передает корреспондент РИА Новости. Между шатрами носят туристические коврики, под одним из навесов протестующим наливают чай. Оппозиция ранее анонсировала на воскресенье марш по центру Тбилиси к парламенту и митинг перед зданием. При этом, как ожидается, митингующие не освободят площадку, а останутся у парламента до понедельника, когда планируется первое заседание депутатов в соответствии с результатами выборов. К 23.00 (22.00 мск) воскресенья толпа протестующих дошла до парламента и заполонила площадь перед ним, по пути туда произошла потасовка с полицейскими, как передавал корреспондент РИА Новости. ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984339926_134:0:1271:853_1920x0_80_0_0_b3b87012b5dbd37773b8382ed3bde5a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Грузинская оппозиция выставила шатры перед парламентом

В Грузии участники митинга оппозиции выставили три шатра перед парламентом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники акции оппозиции в Тбилиси
Участники акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Участники акции оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 24 ноя - РИА Новости. Участники митинга грузинской оппозиции, не согласной с результатом парламентских выборов в Грузии, выставили три шатра перед парламентом страны, как ожидается, сторонники оппозиции останутся перед зданием на ночь, передает корреспондент РИА Новости.
Между шатрами носят туристические коврики, под одним из навесов протестующим наливают чай.
Оппозиция ранее анонсировала на воскресенье марш по центру Тбилиси к парламенту и митинг перед зданием. При этом, как ожидается, митингующие не освободят площадку, а останутся у парламента до понедельника, когда планируется первое заседание депутатов в соответствии с результатами выборов. К 23.00 (22.00 мск) воскресенья толпа протестующих дошла до парламента и заполонила площадь перед ним, по пути туда произошла потасовка с полицейскими, как передавал корреспондент РИА Новости.
ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Лишь бы не было войны: соседи России удивили всех
28 октября, 08:00
 
В миреГрузияСаломе ЗурабишвилиОБСЕПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала