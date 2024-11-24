https://ria.ru/20241124/gruziya-1985480097.html

Грузинская оппозиция выставила шатры перед парламентом

Грузинская оппозиция выставила шатры перед парламентом - РИА Новости, 24.11.2024

Грузинская оппозиция выставила шатры перед парламентом

Участники митинга грузинской оппозиции, не согласной с результатом парламентских выборов в Грузии, выставили три шатра перед парламентом страны, как ожидается,... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T22:35

2024-11-24T22:35

2024-11-24T22:38

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саломе зурабишвили

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парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 24 ноя - РИА Новости. Участники митинга грузинской оппозиции, не согласной с результатом парламентских выборов в Грузии, выставили три шатра перед парламентом страны, как ожидается, сторонники оппозиции останутся перед зданием на ночь, передает корреспондент РИА Новости. Между шатрами носят туристические коврики, под одним из навесов протестующим наливают чай. Оппозиция ранее анонсировала на воскресенье марш по центру Тбилиси к парламенту и митинг перед зданием. При этом, как ожидается, митингующие не освободят площадку, а останутся у парламента до понедельника, когда планируется первое заседание депутатов в соответствии с результатами выборов. К 23.00 (22.00 мск) воскресенья толпа протестующих дошла до парламента и заполонила площадь перед ним, по пути туда произошла потасовка с полицейскими, как передавал корреспондент РИА Новости. ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html

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в мире, грузия, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024