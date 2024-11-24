Оппозиция в Тбилиси дошла маршем до парламента после потасовки с полицией
В Тбилиси не признающие итоги выборов протестующие дошли маршем до парламента
Участники акции сторонников оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 24 ноя — РИА Новости. В Тбилиси оппозиционеры, не признающие результатов прошедших в октябре выборов, дошли маршем до парламента страны, по пути устроив потасовку с полицией, передает корреспондент РИА Новости.
Толпа с флагами Грузии, Украины, США, ЕС и НАТО шла по проезжей части в сторону здания высшего законодательного органа. Среди них двигалась колонна автомобилей, путь которой преградили сотрудники полиции.
В итоге между стражами порядка и манифестантами произошла потасовка, последние оттеснили силовиков в сторону.
Марш по центру Тбилиси и митинг у парламента грузинская оппозиция анонсировала накануне. Как ожидается, протестующие останутся там до понедельника, на который запланировано первое заседание депутатов после выборов. Участники акции выставили перед зданием три шатра.
Выборы в парламент Грузии
Выборы в Грузии состоялись 26 октября. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией, победила с 53,93 процента голосов и получила парламентское большинство с 89 мандатами. Это означает, что политсила сможет сформировать правительство. В январе следующего года депутаты нового парламента вместе с другими делегатами изберут президента республики.
Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента Саломе Зурабишвили, но если она откажется от этого, то законодательный орган соберется самостоятельно.
Оппозиционные партии сразу заявили, что не признают итогов голосования, отказались от полученных депутатских мандатов и призвали сторонников выходить на протесты.
Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), назвала прошедшие выборы тотально сфальсифицированным и также призвала к митингам. Массовые акции продолжаются в Тбилиси уже почти месяц.
Прокуратура республики начала расследование из-за утверждений о фальсификации результатов голосования, но большинство оппозиционеров не сотрудничает с ведомством, а Зурабишвили, от которой ждали предъявления доказательств, не явилась на допрос.
Лишь бы не было войны: соседи России удивили всех
28 октября, 08:00