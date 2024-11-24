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Оппозиция в Тбилиси дошла маршем до парламента после потасовки с полицией - РИА Новости, 24.11.2024
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22:12 24.11.2024 (обновлено: 22:54 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/gruziya-1985478087.html
Оппозиция в Тбилиси дошла маршем до парламента после потасовки с полицией
Оппозиция в Тбилиси дошла маршем до парламента после потасовки с полицией - РИА Новости, 24.11.2024
Оппозиция в Тбилиси дошла маршем до парламента после потасовки с полицией
В Тбилиси оппозиционеры, не признающие результатов прошедших в октябре выборов, дошли маршем до парламента страны, по пути устроив потасовку с полицией,... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T22:12
2024-11-24T22:54
в мире
грузия
парламентские выборы в грузии — 2024
тбилиси
нато
евросоюз
саломе зурабишвили
украина
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — РИА Новости. В Тбилиси оппозиционеры, не признающие результатов прошедших в октябре выборов, дошли маршем до парламента страны, по пути устроив потасовку с полицией, передает корреспондент РИА Новости. Толпа с флагами Грузии, Украины, США, ЕС и НАТО шла по проезжей части в сторону здания высшего законодательного органа. Среди них двигалась колонна автомобилей, путь которой преградили сотрудники полиции.В итоге между стражами порядка и манифестантами произошла потасовка, последние оттеснили силовиков в сторону.Марш по центру Тбилиси и митинг у парламента грузинская оппозиция анонсировала накануне. Как ожидается, протестующие останутся там до понедельника, на который запланировано первое заседание депутатов после выборов. Участники акции выставили перед зданием три шатра.Выборы в парламент ГрузииВыборы в Грузии состоялись 26 октября. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией, победила с 53,93 процента голосов и получила парламентское большинство с 89 мандатами. Это означает, что политсила сможет сформировать правительство. В январе следующего года депутаты нового парламента вместе с другими делегатами изберут президента республики.Оппозиционные партии сразу заявили, что не признают итогов голосования, отказались от полученных депутатских мандатов и призвали сторонников выходить на протесты.Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), назвала прошедшие выборы тотально сфальсифицированным и также призвала к митингам. Массовые акции продолжаются в Тбилиси уже почти месяц.Прокуратура республики начала расследование из-за утверждений о фальсификации результатов голосования, но большинство оппозиционеров не сотрудничает с ведомством, а Зурабишвили, от которой ждали предъявления доказательств, не явилась на допрос.
https://ria.ru/20241121/mid-1984960035.html
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РИА Новости
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Марш сторонников грузинской оппозиции в Тбилиси
Сторонники грузинской оппозиции, не согласной с результатами выборов, начали в Тбилиси марш в сторону парламента.
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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси, нато, евросоюз, саломе зурабишвили, украина
В мире, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Тбилиси, НАТО, Евросоюз, Саломе Зурабишвили, Украина
Оппозиция в Тбилиси дошла маршем до парламента после потасовки с полицией

В Тбилиси не признающие итоги выборов протестующие дошли маршем до парламента

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники акции сторонников оппозиции в Тбилиси
Участники акции сторонников оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акции сторонников оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — РИА Новости. В Тбилиси оппозиционеры, не признающие результатов прошедших в октябре выборов, дошли маршем до парламента страны, по пути устроив потасовку с полицией, передает корреспондент РИА Новости.
Толпа с флагами Грузии, Украины, США, ЕС и НАТО шла по проезжей части в сторону здания высшего законодательного органа. Среди них двигалась колонна автомобилей, путь которой преградили сотрудники полиции.
В итоге между стражами порядка и манифестантами произошла потасовка, последние оттеснили силовиков в сторону.
Марш по центру Тбилиси и митинг у парламента грузинская оппозиция анонсировала накануне. Как ожидается, протестующие останутся там до понедельника, на который запланировано первое заседание депутатов после выборов. Участники акции выставили перед зданием три шатра.
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Выборы в парламент Грузии

Выборы в Грузии состоялись 26 октября. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией, победила с 53,93 процента голосов и получила парламентское большинство с 89 мандатами. Это означает, что политсила сможет сформировать правительство. В январе следующего года депутаты нового парламента вместе с другими делегатами изберут президента республики.

Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента Саломе Зурабишвили, но если она откажется от этого, то законодательный орган соберется самостоятельно.

Оппозиционные партии сразу заявили, что не признают итогов голосования, отказались от полученных депутатских мандатов и призвали сторонников выходить на протесты.
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Прокуратура республики начала расследование из-за утверждений о фальсификации результатов голосования, но большинство оппозиционеров не сотрудничает с ведомством, а Зурабишвили, от которой ждали предъявления доказательств, не явилась на допрос.
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