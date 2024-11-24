https://ria.ru/20241124/gruziya-1985478087.html

Оппозиция в Тбилиси дошла маршем до парламента после потасовки с полицией

Оппозиция в Тбилиси дошла маршем до парламента после потасовки с полицией - РИА Новости, 24.11.2024

Оппозиция в Тбилиси дошла маршем до парламента после потасовки с полицией

В Тбилиси оппозиционеры, не признающие результатов прошедших в октябре выборов, дошли маршем до парламента страны, по пути устроив потасовку с полицией,... РИА Новости, 24.11.2024

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — РИА Новости. В Тбилиси оппозиционеры, не признающие результатов прошедших в октябре выборов, дошли маршем до парламента страны, по пути устроив потасовку с полицией, передает корреспондент РИА Новости. Толпа с флагами Грузии, Украины, США, ЕС и НАТО шла по проезжей части в сторону здания высшего законодательного органа. Среди них двигалась колонна автомобилей, путь которой преградили сотрудники полиции.В итоге между стражами порядка и манифестантами произошла потасовка, последние оттеснили силовиков в сторону.Марш по центру Тбилиси и митинг у парламента грузинская оппозиция анонсировала накануне. Как ожидается, протестующие останутся там до понедельника, на который запланировано первое заседание депутатов после выборов. Участники акции выставили перед зданием три шатра.Выборы в парламент ГрузииВыборы в Грузии состоялись 26 октября. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией, победила с 53,93 процента голосов и получила парламентское большинство с 89 мандатами. Это означает, что политсила сможет сформировать правительство. В январе следующего года депутаты нового парламента вместе с другими делегатами изберут президента республики.Оппозиционные партии сразу заявили, что не признают итогов голосования, отказались от полученных депутатских мандатов и призвали сторонников выходить на протесты.Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), назвала прошедшие выборы тотально сфальсифицированным и также призвала к митингам. Массовые акции продолжаются в Тбилиси уже почти месяц.Прокуратура республики начала расследование из-за утверждений о фальсификации результатов голосования, но большинство оппозиционеров не сотрудничает с ведомством, а Зурабишвили, от которой ждали предъявления доказательств, не явилась на допрос.

https://ria.ru/20241121/mid-1984960035.html

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Марш сторонников грузинской оппозиции в Тбилиси Сторонники грузинской оппозиции, не согласной с результатами выборов, начали в Тбилиси марш в сторону парламента. 2024-11-24T22:12 true PT0M11S

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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси, нато, евросоюз, саломе зурабишвили, украина