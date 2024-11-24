https://ria.ru/20241124/gruziya-1985472923.html
Оппозиция в Тбилиси начала марш в сторону парламента
Оппозиция в Тбилиси начала марш в сторону парламента - РИА Новости, 24.11.2024
Оппозиция в Тбилиси начала марш в сторону парламента
Сторонники грузинской оппозиции, не согласной с результатом парламентских выборов в Грузии, начали в центре Тбилиси марш в сторону парламента страны, передает... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T21:07
2024-11-24T21:07
2024-11-24T21:17
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парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 24 ноя - РИА Новости. Сторонники грузинской оппозиции, не согласной с результатом парламентских выборов в Грузии, начали в центре Тбилиси марш в сторону парламента страны, передает корреспондент РИА Новости. Толпа людей с транспарантами и грузинскими флагами движется по проезжей части. У некоторых участников видны флаги Украины, Евросоюза, НАТО. Ожидается, что к столичному протесту присоединится множество сторонников оппозиции из регионов страны. Оппозиция ранее анонсировала на воскресенье марш по центру Тбилиси к парламенту и митинг перед зданием. При этом, как ожидается, митингующие не освободят площадку, а останутся у парламента до понедельника, когда планируется первое заседание депутатов в соответствии с результатами выборов. Как передавал корреспондент РИА Новости днем в воскресенье, у парламента шла подготовка площадки, предположительно, для проведения этого митинга. ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
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Марш сторонников грузинской оппозиции в Тбилиси
Сторонники грузинской оппозиции, не согласной с результатами выборов, начали в Тбилиси марш в сторону парламента.
2024-11-24T21:07
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в мире, грузия, тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Тбилиси, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Оппозиция в Тбилиси начала марш в сторону парламента
Протестующие против итогов выборов в Грузии начали марш к парламенту в Тбилиси