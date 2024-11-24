https://ria.ru/20241124/gospitalizatsiya-1985474502.html

В Петербурге госпитализировали пострадавшую после инцидента в автобусе

В Петербурге госпитализировали пострадавшую после инцидента в автобусе - РИА Новости, 24.11.2024

В Петербурге госпитализировали пострадавшую после инцидента в автобусе

Инцидент в автобусе №26 привел к госпитализации пассажирки, сообщили РИА Новости в ГУП "Пассажиравтотранс". РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T21:18

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2024-11-24T21:19

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Инцидент в автобусе №26 привел к госпитализации пассажирки, сообщили РИА Новости в ГУП "Пассажиравтотранс". В воскресенье ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил о якобы взрыве одной из составляющих пневмосистемы, регулирующей открытие и закрытие дверей, в автобусе №26, следующем по Лиговскому проспекту. "Обстоятельства инцидента уточняются, пострадавшая госпитализирована", – сказала собеседница агентства. Подробностей она не привела.

https://ria.ru/20241124/peterburg-1985464382.html

санкт-петербург

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург