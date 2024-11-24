https://ria.ru/20241124/gospitalizatsiya-1985474502.html
В Петербурге госпитализировали пострадавшую после инцидента в автобусе
В Петербурге госпитализировали пострадавшую после инцидента в автобусе - РИА Новости, 24.11.2024
В Петербурге госпитализировали пострадавшую после инцидента в автобусе
Инцидент в автобусе №26 привел к госпитализации пассажирки, сообщили РИА Новости в ГУП "Пассажиравтотранс". РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T21:18
2024-11-24T21:18
2024-11-24T21:19
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Инцидент в автобусе №26 привел к госпитализации пассажирки, сообщили РИА Новости в ГУП "Пассажиравтотранс". В воскресенье ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил о якобы взрыве одной из составляющих пневмосистемы, регулирующей открытие и закрытие дверей, в автобусе №26, следующем по Лиговскому проспекту. "Обстоятельства инцидента уточняются, пострадавшая госпитализирована", – сказала собеседница агентства. Подробностей она не привела.
https://ria.ru/20241124/peterburg-1985464382.html
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РИА Новости
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге госпитализировали пострадавшую после инцидента в автобусе
В Петербурге госпитализировали пострадавшую после инцидента в автобусе №26
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Инцидент в автобусе №26 привел к госпитализации пассажирки, сообщили РИА Новости в ГУП "Пассажиравтотранс".
В воскресенье ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил о якобы взрыве одной из составляющих пневмосистемы, регулирующей открытие и закрытие дверей, в автобусе №26, следующем по Лиговскому проспекту.
"Обстоятельства инцидента уточняются, пострадавшая госпитализирована", – сказала собеседница агентства.
Подробностей она не привела.