В Госдуме прокомментировали заявление главы МИД Франции об ударах по России
Депутат Белик назвал заявление главы МИД Франции об ударах по РФ актом агрессии
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал актом агрессии заявление главы МИД Франции об ударах дальнобойными французскими ракетами по территории России.
Ранее в интервью британскому телевидению министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что "красных линий" в поддержке Украины не существует, поэтому ВСУ могут запустить дальнобойные французские ракеты по территории России "в целях самообороны".
"Франция видит себя на рынке вооружений в числе лидеров, и поэтому война на Украине ей необходима как воздух. Для них Украина – это военный полигон, через который можно продвинуть на новые рынки сбыта высокотехнологичные ракеты, чтобы поправить за счет горя украинского народа и акта агрессии против России свое финансовое положение", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, украинский конфликт изрядно потрепал благополучие населения западных стран, которому впору делать вывод насчет правящих элит, спровоцировавших своей антироссийской политикой разруху на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.