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В Госдуме прокомментировали заявление главы МИД Франции об ударах по России - РИА Новости, 24.11.2024
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23:31 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/gosduma-1985485359.html
В Госдуме прокомментировали заявление главы МИД Франции об ударах по России
В Госдуме прокомментировали заявление главы МИД Франции об ударах по России - РИА Новости, 24.11.2024
В Госдуме прокомментировали заявление главы МИД Франции об ударах по России
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал актом агрессии заявление главы МИД Франции об ударах дальнобойными... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T23:31
2024-11-24T23:31
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россия
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал актом агрессии заявление главы МИД Франции об ударах дальнобойными французскими ракетами по территории России. Ранее в интервью британскому телевидению министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что "красных линий" в поддержке Украины не существует, поэтому ВСУ могут запустить дальнобойные французские ракеты по территории России "в целях самообороны". "Франция видит себя на рынке вооружений в числе лидеров, и поэтому война на Украине ей необходима как воздух. Для них Украина – это военный полигон, через который можно продвинуть на новые рынки сбыта высокотехнологичные ракеты, чтобы поправить за счет горя украинского народа и акта агрессии против России свое финансовое положение", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, украинский конфликт изрядно потрепал благополучие населения западных стран, которому впору делать вывод насчет правящих элит, спровоцировавших своей антироссийской политикой разруху на Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20241124/filippo-1985418443.html
https://ria.ru/20241124/frantsiya-1985420927.html
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украина, россия, сша, дмитрий белик, сергей лавров, нато, в мире
Украина, Россия, США, Дмитрий Белик, Сергей Лавров, НАТО, В мире
В Госдуме прокомментировали заявление главы МИД Франции об ударах по России

Депутат Белик назвал заявление главы МИД Франции об ударах по РФ актом агрессии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал актом агрессии заявление главы МИД Франции об ударах дальнобойными французскими ракетами по территории России.
Ранее в интервью британскому телевидению министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что "красных линий" в поддержке Украины не существует, поэтому ВСУ могут запустить дальнобойные французские ракеты по территории России "в целях самообороны".
Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Заявление главы МИД Франции об Украине вызвало ярость на Западе
Вчера, 09:45
"Франция видит себя на рынке вооружений в числе лидеров, и поэтому война на Украине ей необходима как воздух. Для них Украина – это военный полигон, через который можно продвинуть на новые рынки сбыта высокотехнологичные ракеты, чтобы поправить за счет горя украинского народа и акта агрессии против России свое финансовое положение", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, украинский конфликт изрядно потрепал благополучие населения западных стран, которому впору делать вывод насчет правящих элит, спровоцировавших своей антироссийской политикой разруху на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Ракета Storm Shadow / SCALP - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
На Украине раскрыли, почему Франция не побоялась разрешить бить по России
Вчера, 10:24
 
УкраинаРоссияСШАДмитрий БеликСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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