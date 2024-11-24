https://ria.ru/20241124/gosduma-1985457030.html

В Госдуме призвали украинцев понять, кто их настоящий враг

В Госдуме призвали украинцев понять, кто их настоящий враг - РИА Новости, 24.11.2024

В Госдуме призвали украинцев понять, кто их настоящий враг

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал украинцев открыть глаза на истинную причину конфликта на Украине и... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T17:26

2024-11-24T17:26

2024-11-24T17:26

в мире

украина

михаил шеремет

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал украинцев открыть глаза на истинную причину конфликта на Украине и понять, что их настоящим врагом являются американские госкорпорации и их киевские ставленники. "Украинскому народу пора прозреть. Открыть глаза на истинную причину всех их бед и военного конфликта. К сожалению, украинское черноземье и все плодородные пахотные земли киевский режим фактически отдал за транши американским госкорпорациям, превратив Украину в колонию, а ее жителей - в рабов", - сказал Шеремет РИА Новости. По словам депутата, теперь украинцев заставляют под мнимым предлогом защиты своей страны идти на фронт и умирать за интересы американских госкорпораций. "Жители Украины оказались в заложниках террористической клики, удерживающей власть в стране. Им пора понять, кто для них настоящий враг, а кто мнимый. И наконец развернуть так щедро и совсем не бесплатно передаваемое им оружие против западного агрессора и его продажных киевских ставленников", - сказал Шеремет.

https://ria.ru/20241124/nato-1985442892.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, михаил шеремет, госдума рф