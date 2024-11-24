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В Госдуме призвали украинцев понять, кто их настоящий враг
В Госдуме призвали украинцев понять, кто их настоящий враг - РИА Новости, 24.11.2024
В Госдуме призвали украинцев понять, кто их настоящий враг
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал украинцев открыть глаза на истинную причину конфликта на Украине и... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T17:26
2024-11-24T17:26
2024-11-24T17:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал украинцев открыть глаза на истинную причину конфликта на Украине и понять, что их настоящим врагом являются американские госкорпорации и их киевские ставленники. "Украинскому народу пора прозреть. Открыть глаза на истинную причину всех их бед и военного конфликта. К сожалению, украинское черноземье и все плодородные пахотные земли киевский режим фактически отдал за транши американским госкорпорациям, превратив Украину в колонию, а ее жителей - в рабов", - сказал Шеремет РИА Новости. По словам депутата, теперь украинцев заставляют под мнимым предлогом защиты своей страны идти на фронт и умирать за интересы американских госкорпораций. "Жители Украины оказались в заложниках террористической клики, удерживающей власть в стране. Им пора понять, кто для них настоящий враг, а кто мнимый. И наконец развернуть так щедро и совсем не бесплатно передаваемое им оружие против западного агрессора и его продажных киевских ставленников", - сказал Шеремет.
https://ria.ru/20241124/nato-1985442892.html
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в мире, украина, михаил шеремет, госдума рф
В мире, Украина, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме призвали украинцев понять, кто их настоящий враг
Депутат Шеремет назвал американские госкорпорации настоящим врагом украинцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал украинцев открыть глаза на истинную причину конфликта на Украине и понять, что их настоящим врагом являются американские госкорпорации и их киевские ставленники.
"Украинскому народу пора прозреть. Открыть глаза на истинную причину всех их бед и военного конфликта. К сожалению, украинское черноземье и все плодородные пахотные земли киевский режим фактически отдал за транши американским госкорпорациям, превратив Украину в колонию, а ее жителей - в рабов", - сказал Шеремет РИА Новости.
По словам депутата, теперь украинцев заставляют под мнимым предлогом защиты своей страны идти на фронт и умирать за интересы американских госкорпораций.
"Жители Украины
оказались в заложниках террористической клики, удерживающей власть в стране. Им пора понять, кто для них настоящий враг, а кто мнимый. И наконец развернуть так щедро и совсем не бесплатно передаваемое им оружие против западного агрессора и его продажных киевских ставленников", - сказал Шеремет.