https://ria.ru/20241124/gosdolg-1985405826.html

Госдолг США обновил исторический максимум

Госдолг США обновил исторический максимум - РИА Новости, 24.11.2024

Госдолг США обновил исторический максимум

Государственный долг США обновил исторический максимум, превысив отметку в 36 триллионов долларов, сообщили в американском Минфине. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T03:12

2024-11-24T03:12

2024-11-24T10:41

экономика

сша

джо байден

госдолг сша

федеральная резервная система сша

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Государственный долг США обновил исторический максимум, превысив отметку в 36 триллионов долларов, сообщили в американском Минфине.В январе госдолг составлял 34 триллиона долларов, то есть за этот год он увеличился на два триллиона. По оценке Международного валютного фонда, к 2029 году уровень госдолга США дойдет до 131,7 процента ВВП, а к 2032-му — превысит 140 процентов. В МВФ предупредили, что такой рост угрожает как национальной, так и мировой экономике.За время президентства Джо Байдена госдолг вырос с 28 триллионов в 2021 году до нынешнего рекорда в более чем 36 триллионов.Одна из основных причин накопления задолженности — хронический дефицит бюджета. Последний раз продолжительный профицит наблюдался в США почти век назад — с 1920 по 1930 год, а в течение следующих 40 лет бюджет был в плюсе лишь восемь раз. Первый период хронического превышения трат федеральных властей над доходами начался в 1970 году и продлился 28 лет, до 1998-го, когда страна смогла получить небольшой профицит, который продержался четыре года.В 2002 году бюджет США вновь ушел в минус на уровне 158 миллиардов долларов. В отличие от предыдущих периодов, тогда правительство не смогло сдержать рост дефицита — уже через семь лет он впервые превысил триллион долларов, а в 2020-м достиг абсолютного рекорда в 3,13 триллиона долларов, хотя затем вернулся к более умеренным значениям. Последние два года дефицит вновь растет и по итогам прошлого года составил 1,8 триллиона долларов.

https://ria.ru/20241107/ssha-1982340752.html

https://ria.ru/20241115/ssha-1984037572.html

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экономика, сша, джо байден, госдолг сша, федеральная резервная система сша