Госдолг США обновил исторический максимум
Госдолг США обновил исторический максимум и достиг 36 триллионов долларов
Вид на Капитолий в Вашингтоне . Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Государственный долг США обновил исторический максимум, превысив отметку в 36 триллионов долларов, сообщили в американском Минфине.
В январе госдолг составлял 34 триллиона долларов, то есть за этот год он увеличился на два триллиона.
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По оценке Международного валютного фонда, к 2029 году уровень госдолга США дойдет до 131,7 процента ВВП, а к 2032-му — превысит 140 процентов. В МВФ предупредили, что такой рост угрожает как национальной, так и мировой экономике.
За время президентства Джо Байдена госдолг вырос с 28 триллионов в 2021 году до нынешнего рекорда в более чем 36 триллионов.
Одна из основных причин накопления задолженности — хронический дефицит бюджета. Последний раз продолжительный профицит наблюдался в США почти век назад — с 1920 по 1930 год, а в течение следующих 40 лет бюджет был в плюсе лишь восемь раз. Первый период хронического превышения трат федеральных властей над доходами начался в 1970 году и продлился 28 лет, до 1998-го, когда страна смогла получить небольшой профицит, который продержался четыре года.
В 2002 году бюджет США вновь ушел в минус на уровне 158 миллиардов долларов. В отличие от предыдущих периодов, тогда правительство не смогло сдержать рост дефицита — уже через семь лет он впервые превысил триллион долларов, а в 2020-м достиг абсолютного рекорда в 3,13 триллиона долларов, хотя затем вернулся к более умеренным значениям. Последние два года дефицит вновь растет и по итогам прошлого года составил 1,8 триллиона долларов.
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