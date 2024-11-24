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Госдолг США обновил исторический максимум - РИА Новости, 24.11.2024
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03:12 24.11.2024 (обновлено: 10:41 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/gosdolg-1985405826.html
Госдолг США обновил исторический максимум
Госдолг США обновил исторический максимум - РИА Новости, 24.11.2024
Госдолг США обновил исторический максимум
Государственный долг США обновил исторический максимум, превысив отметку в 36 триллионов долларов, сообщили в американском Минфине. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T03:12
2024-11-24T10:41
экономика
сша
джо байден
госдолг сша
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Государственный долг США обновил исторический максимум, превысив отметку в 36 триллионов долларов, сообщили в американском Минфине.В январе госдолг составлял 34 триллиона долларов, то есть за этот год он увеличился на два триллиона. По оценке Международного валютного фонда, к 2029 году уровень госдолга США дойдет до 131,7 процента ВВП, а к 2032-му — превысит 140 процентов. В МВФ предупредили, что такой рост угрожает как национальной, так и мировой экономике.За время президентства Джо Байдена госдолг вырос с 28 триллионов в 2021 году до нынешнего рекорда в более чем 36 триллионов.Одна из основных причин накопления задолженности — хронический дефицит бюджета. Последний раз продолжительный профицит наблюдался в США почти век назад — с 1920 по 1930 год, а в течение следующих 40 лет бюджет был в плюсе лишь восемь раз. Первый период хронического превышения трат федеральных властей над доходами начался в 1970 году и продлился 28 лет, до 1998-го, когда страна смогла получить небольшой профицит, который продержался четыре года.В 2002 году бюджет США вновь ушел в минус на уровне 158 миллиардов долларов. В отличие от предыдущих периодов, тогда правительство не смогло сдержать рост дефицита — уже через семь лет он впервые превысил триллион долларов, а в 2020-м достиг абсолютного рекорда в 3,13 триллиона долларов, хотя затем вернулся к более умеренным значениям. Последние два года дефицит вновь растет и по итогам прошлого года составил 1,8 триллиона долларов.
https://ria.ru/20241107/ssha-1982340752.html
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экономика, сша, джо байден, госдолг сша, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Джо Байден, госдолг США, Федеральная резервная система США
Госдолг США обновил исторический максимум

Госдолг США обновил исторический максимум и достиг 36 триллионов долларов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Государственный долг США обновил исторический максимум, превысив отметку в 36 триллионов долларов, сообщили в американском Минфине.
В январе госдолг составлял 34 триллиона долларов, то есть за этот год он увеличился на два триллиона.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
США вдвое ускорили наращивание госдолга
7 ноября, 06:03
По оценке Международного валютного фонда, к 2029 году уровень госдолга США дойдет до 131,7 процента ВВП, а к 2032-му — превысит 140 процентов. В МВФ предупредили, что такой рост угрожает как национальной, так и мировой экономике.
За время президентства Джо Байдена госдолг вырос с 28 триллионов в 2021 году до нынешнего рекорда в более чем 36 триллионов.
Одна из основных причин накопления задолженности — хронический дефицит бюджета. Последний раз продолжительный профицит наблюдался в США почти век назад — с 1920 по 1930 год, а в течение следующих 40 лет бюджет был в плюсе лишь восемь раз. Первый период хронического превышения трат федеральных властей над доходами начался в 1970 году и продлился 28 лет, до 1998-го, когда страна смогла получить небольшой профицит, который продержался четыре года.
В 2002 году бюджет США вновь ушел в минус на уровне 158 миллиардов долларов. В отличие от предыдущих периодов, тогда правительство не смогло сдержать рост дефицита — уже через семь лет он впервые превысил триллион долларов, а в 2020-м достиг абсолютного рекорда в 3,13 триллиона долларов, хотя затем вернулся к более умеренным значениям. Последние два года дефицит вновь растет и по итогам прошлого года составил 1,8 триллиона долларов.
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Эксперты оценили вероятность сокращения госдолга США
15 ноября, 17:21
 
ЭкономикаСШАДжо Байденгосдолг СШАФедеральная резервная система США
 
 
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