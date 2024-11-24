https://ria.ru/20241124/gagauziya-1985468641.html

В Гагаузии призвали принять декларацию против давления Молдавии

В Гагаузии призвали принять декларацию против давления Молдавии - РИА Новости, 24.11.2024

В Гагаузии призвали принять декларацию против давления Молдавии

В Гагаузской автономии Молдавии общественные и политические деятели обратились к местным депутатам с призывом созвать внеочередное заседание Народного собрания... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T20:03

2024-11-24T20:03

2024-11-24T20:03

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КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. В Гагаузской автономии Молдавии общественные и политические деятели обратились к местным депутатам с призывом созвать внеочередное заседание Народного собрания (местного парламента) для принятия декларации, осуждающей давление центральных властей на регион, заявил вице-глава автономии Михаил Влах. В воскресенье в столице автономии, городе Комрат, прошел митинг, на котором жители Гагаузии подтвердили свою приверженность развитию отношений с Россией. Активисты заявили, что результаты референдума 2014 года, на котором автономия выбрала восточный вектор развития, остаются неизменными. "И тогда, и сейчас Гагаузия высказалась против разрыва связей с Россией. Мы призываем депутатов Народного собрания провести внеочередное заседание и осудить действия центральных властей, направленные на давление автономии", - подчеркнул Влах. На митинге также прозвучали требования предоставить Гагаузии квоты в парламенте страны, что, по словам участников, позволит лучше защищать интересы региона. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?" В Гагаузии 95% избирателей проголосовали против изменения конституции ради евроинтеграции. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240618/moldavia-1953739416.html

https://ria.ru/20241121/uzun-1984968301.html

https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html

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в мире, молдавия, россия, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, дмитрий песков, евросоюз, таможенный союз