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Заявление главы МИД Франции об Украине вызвало ярость на Западе - РИА Новости, 24.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:45 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/filippo-1985418443.html
Заявление главы МИД Франции об Украине вызвало ярость на Западе
Заявление главы МИД Франции об Украине вызвало ярость на Западе - РИА Новости, 24.11.2024
Заявление главы МИД Франции об Украине вызвало ярость на Западе
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил главу МИД Франции Жана-Ноэля Барро в предательстве после его слов об отсутствии красных линий в... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T09:45
2024-11-24T09:45
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил главу МИД Франции Жана-Ноэля Барро в предательстве после его слов об отсутствии красных линий в поддержке Украины. Об этом он написал в соцсети X."Безответственные люди, предатели Франции и мира! &lt;...&gt; Давайте как можно скорее покинем НАТО: нам нужна свободная Франция и мир!" — написал он. Накануне в интервью BBC глава МИД Франции заявил, что Киев может бить французскими дальнобойными ракетами по России. Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику".
https://ria.ru/20241124/ukraina-1985414606.html
https://ria.ru/20241124/miny-1985236903.html
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в мире, франция, россия, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Россия, Украина, НАТО
Заявление главы МИД Франции об Украине вызвало ярость на Западе

Политик Филиппо обвинил главу МИД Франции в предательстве после слов об Украине

© Фото : Jean-Noël Barrot/XЖан-Ноэль Барро
Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Фото : Jean-Noël Barrot/X
Жан-Ноэль Барро. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил главу МИД Франции Жана-Ноэля Барро в предательстве после его слов об отсутствии красных линий в поддержке Украины. Об этом он написал в соцсети X.

"Безответственные люди, предатели Франции и мира! <...> Давайте как можно скорее покинем НАТО: нам нужна свободная Франция и мир!" — написал он.
Киев - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
"Около 80 процентов". Украину предупредили о серьезной опасности
Вчера, 08:48
Накануне в интервью BBC глава МИД Франции заявил, что Киев может бить французскими дальнобойными ракетами по России.

Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
"Последствия на полвека". Какое оружие Пентагон решил передать Украине
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияРоссияУкраинаНАТО
 
 
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