Заявление главы МИД Франции об Украине вызвало ярость на Западе
Политик Филиппо обвинил главу МИД Франции в предательстве после слов об Украине
© Фото : Jean-Noël Barrot/XЖан-Ноэль Барро
© Фото : Jean-Noël Barrot/X
Жан-Ноэль Барро. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил главу МИД Франции Жана-Ноэля Барро в предательстве после его слов об отсутствии красных линий в поддержке Украины. Об этом он написал в соцсети X.
"Безответственные люди, предатели Франции и мира! <...> Давайте как можно скорее покинем НАТО: нам нужна свободная Франция и мир!" — написал он.
"Безответственные люди, предатели Франции и мира! <...> Давайте как можно скорее покинем НАТО: нам нужна свободная Франция и мир!" — написал он.
Накануне в интервью BBC глава МИД Франции заявил, что Киев может бить французскими дальнобойными ракетами по России.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику".