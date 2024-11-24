Фестиваль "RT.ДОК: Время наших героев" хотят снова провести в Сербии
Фестиваль "RT.ДОК: Время наших героев" хотят снова провести у Кустурицы
© RTМеждународный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев"
© RT
Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДРВЕНГРАД (Сербия), 24 ноя - РИА Новости. Организаторы фестиваля "RT.ДОК: Время наших героев" хотят снова провести его в Сербии и добавить в программу не только документальные, но и художественные фильмы, заявила генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.
В кинодеревне Дрвенград актера и режиссера Эмира Кустурицы на западе Сербии 22-24 ноября состоялся международный фестиваль документальных фильмов "RT.ДОК: Время наших героев" с участием российских военкоров Александра Сладкова, Семена Пегова и Ольги Кирий, режиссера-документалиста Артема Сомова, сербских общественных деятелей.
RT открывает новое пространство во всем мире, считает Кустурица
23 ноября, 00:39
"Мы сняли документальное кино о том, как проводили этот фестиваль. Мы его скоро смонтируем и очень надеемся показать его здесь. Нам очень-очень хочется вернуться, потому что это место света, место души, и это место вдохновения", - заявила генеральный продюсер фестиваля "RT.ДОК: Время наших героев" на церемонии закрытия.
Она поблагодарила Кустурицу за гостеприимство и поздравила его с 70-летием.
"Я надеюсь, что не только документальными фильмами пополнится наш фестиваль, но и художественными. Потому что "Время героев" не закончится, война закончится, а герои не закончатся, тем более - герои наших стран, России и Сербии", - подчеркнула Екатерина Яковлева.
Президент России Владимир Путин в воскресенье поздравил сербского актера и режиссера с 70-летием и отметил его активную общественную позицию и вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между народами. Советник посольства РФ Наталья Клищенкова зачитала поздравление, после чего вместе с главой представительства Россотрудничества в Сербии Евгением Барановым вручила Кустурице подарок от посольства и Россотрудничества - барельеф "Окно на Восток".