Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль "RT.ДОК: Время наших героев" хотят снова провести в Сербии - РИА Новости, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:59 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/festival-1985477366.html
Фестиваль "RT.ДОК: Время наших героев" хотят снова провести в Сербии
Фестиваль "RT.ДОК: Время наших героев" хотят снова провести в Сербии - РИА Новости, 24.11.2024
Фестиваль "RT.ДОК: Время наших героев" хотят снова провести в Сербии
Организаторы фестиваля "RT.ДОК: Время наших героев" хотят снова провести его в Сербии и добавить в программу не только документальные, но и художественные... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T21:59
2024-11-24T21:59
сербия
россия
эмир кустурица
владимир путин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
александр сладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984411452_0:0:827:465_1920x0_80_0_0_0b2cadb25ec22a217c54a622993225d0.jpg
ДРВЕНГРАД (Сербия), 24 ноя - РИА Новости. Организаторы фестиваля "RT.ДОК: Время наших героев" хотят снова провести его в Сербии и добавить в программу не только документальные, но и художественные фильмы, заявила генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева. В кинодеревне Дрвенград актера и режиссера Эмира Кустурицы на западе Сербии 22-24 ноября состоялся международный фестиваль документальных фильмов "RT.ДОК: Время наших героев" с участием российских военкоров Александра Сладкова, Семена Пегова и Ольги Кирий, режиссера-документалиста Артема Сомова, сербских общественных деятелей. "Мы сняли документальное кино о том, как проводили этот фестиваль. Мы его скоро смонтируем и очень надеемся показать его здесь. Нам очень-очень хочется вернуться, потому что это место света, место души, и это место вдохновения", - заявила генеральный продюсер фестиваля "RT.ДОК: Время наших героев" на церемонии закрытия. Она поблагодарила Кустурицу за гостеприимство и поздравила его с 70-летием. "Я надеюсь, что не только документальными фильмами пополнится наш фестиваль, но и художественными. Потому что "Время героев" не закончится, война закончится, а герои не закончатся, тем более - герои наших стран, России и Сербии", - подчеркнула Екатерина Яковлева. Президент России Владимир Путин в воскресенье поздравил сербского актера и режиссера с 70-летием и отметил его активную общественную позицию и вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между народами. Советник посольства РФ Наталья Клищенкова зачитала поздравление, после чего вместе с главой представительства Россотрудничества в Сербии Евгением Барановым вручила Кустурице подарок от посольства и Россотрудничества - барельеф "Окно на Восток".
https://ria.ru/20241123/rt-1985300211.html
https://ria.ru/20241124/kusturitsa-1985420088.html
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984411452_104:0:724:465_1920x0_80_0_0_e553a17981101d4fe7d14d3c908cfed8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сербия, россия, эмир кустурица, владимир путин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире, александр сладков
Сербия, Россия, Эмир Кустурица, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире, Александр Сладков
Фестиваль "RT.ДОК: Время наших героев" хотят снова провести в Сербии

Фестиваль "RT.ДОК: Время наших героев" хотят снова провести у Кустурицы

© RTМеждународный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль документального кино RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© RT
Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДРВЕНГРАД (Сербия), 24 ноя - РИА Новости. Организаторы фестиваля "RT.ДОК: Время наших героев" хотят снова провести его в Сербии и добавить в программу не только документальные, но и художественные фильмы, заявила генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.
В кинодеревне Дрвенград актера и режиссера Эмира Кустурицы на западе Сербии 22-24 ноября состоялся международный фестиваль документальных фильмов "RT.ДОК: Время наших героев" с участием российских военкоров Александра Сладкова, Семена Пегова и Ольги Кирий, режиссера-документалиста Артема Сомова, сербских общественных деятелей.
Сербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица выступает на открытии фестиваля документального кино RT.Док: Время наших героев в этнодеревне Дрвенград в Сербии. 23 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
RT открывает новое пространство во всем мире, считает Кустурица
23 ноября, 00:39
"Мы сняли документальное кино о том, как проводили этот фестиваль. Мы его скоро смонтируем и очень надеемся показать его здесь. Нам очень-очень хочется вернуться, потому что это место света, место души, и это место вдохновения", - заявила генеральный продюсер фестиваля "RT.ДОК: Время наших героев" на церемонии закрытия.
Она поблагодарила Кустурицу за гостеприимство и поздравила его с 70-летием.
"Я надеюсь, что не только документальными фильмами пополнится наш фестиваль, но и художественными. Потому что "Время героев" не закончится, война закончится, а герои не закончатся, тем более - герои наших стран, России и Сербии", - подчеркнула Екатерина Яковлева.
Президент России Владимир Путин в воскресенье поздравил сербского актера и режиссера с 70-летием и отметил его активную общественную позицию и вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между народами. Советник посольства РФ Наталья Клищенкова зачитала поздравление, после чего вместе с главой представительства Россотрудничества в Сербии Евгением Барановым вручила Кустурице подарок от посольства и Россотрудничества - барельеф "Окно на Восток".
Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Кустурица одной фразой описал удар "Орешником" по Украине
Вчера, 10:13
 
СербияРоссияЭмир КустурицаВладимир ПутинФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В миреАлександр Сладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала