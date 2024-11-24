https://ria.ru/20241124/festival-1985477366.html

Фестиваль "RT.ДОК: Время наших героев" хотят снова провести в Сербии

Фестиваль "RT.ДОК: Время наших героев" хотят снова провести в Сербии - РИА Новости, 24.11.2024

Фестиваль "RT.ДОК: Время наших героев" хотят снова провести в Сербии

Организаторы фестиваля "RT.ДОК: Время наших героев" хотят снова провести его в Сербии и добавить в программу не только документальные, но и художественные... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T21:59

2024-11-24T21:59

2024-11-24T21:59

сербия

россия

эмир кустурица

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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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ДРВЕНГРАД (Сербия), 24 ноя - РИА Новости. Организаторы фестиваля "RT.ДОК: Время наших героев" хотят снова провести его в Сербии и добавить в программу не только документальные, но и художественные фильмы, заявила генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева. В кинодеревне Дрвенград актера и режиссера Эмира Кустурицы на западе Сербии 22-24 ноября состоялся международный фестиваль документальных фильмов "RT.ДОК: Время наших героев" с участием российских военкоров Александра Сладкова, Семена Пегова и Ольги Кирий, режиссера-документалиста Артема Сомова, сербских общественных деятелей. "Мы сняли документальное кино о том, как проводили этот фестиваль. Мы его скоро смонтируем и очень надеемся показать его здесь. Нам очень-очень хочется вернуться, потому что это место света, место души, и это место вдохновения", - заявила генеральный продюсер фестиваля "RT.ДОК: Время наших героев" на церемонии закрытия. Она поблагодарила Кустурицу за гостеприимство и поздравила его с 70-летием. "Я надеюсь, что не только документальными фильмами пополнится наш фестиваль, но и художественными. Потому что "Время героев" не закончится, война закончится, а герои не закончатся, тем более - герои наших стран, России и Сербии", - подчеркнула Екатерина Яковлева. Президент России Владимир Путин в воскресенье поздравил сербского актера и режиссера с 70-летием и отметил его активную общественную позицию и вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между народами. Советник посольства РФ Наталья Клищенкова зачитала поздравление, после чего вместе с главой представительства Россотрудничества в Сербии Евгением Барановым вручила Кустурице подарок от посольства и Россотрудничества - барельеф "Окно на Восток".

https://ria.ru/20241123/rt-1985300211.html

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сербия, россия, эмир кустурица, владимир путин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире, александр сладков