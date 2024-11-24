https://ria.ru/20241124/evropa-1985443407.html

Песков прокомментировал политическую ситуацию в Европе

Песков прокомментировал политическую ситуацию в Европе - РИА Новости, 24.11.2024

Песков прокомментировал политическую ситуацию в Европе

Европейские политики, будучи ведомыми США, далеки от того, чтобы быть реалистами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T15:11

2024-11-24T15:11

2024-11-24T15:11

специальная военная операция на украине

европа

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Европейские политики, будучи ведомыми США, далеки от того, чтобы быть реалистами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. "Что касается европейцев - они ведомые. Они ведомы Вашингтоном... Будучи ведомыми, они далеки от того, чтобы быть реалистами", - сказал Песков, комментируя политическую ситуацию в Европе. В то же время пресс-секретарь российского президента отметил, что в Европе остались трезвомыслящие политики, отдельно отметив "голоса, которые идут" из Будапешта, Белграда и ряда других европейский столиц относительно конфликта на Украине и отношений Европы с Россией.

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

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россия

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Ольга Фомченкова

европа, россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин, в мире