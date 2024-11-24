https://ria.ru/20241124/evropa-1985443407.html
Песков прокомментировал политическую ситуацию в Европе
Песков прокомментировал политическую ситуацию в Европе - РИА Новости, 24.11.2024
Песков прокомментировал политическую ситуацию в Европе
Европейские политики, будучи ведомыми США, далеки от того, чтобы быть реалистами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T15:11
2024-11-24T15:11
2024-11-24T15:11
специальная военная операция на украине
европа
россия
сша
дмитрий песков
павел зарубин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576205022_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e0a780325ba2b554faf8aadf169520b2.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Европейские политики, будучи ведомыми США, далеки от того, чтобы быть реалистами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. "Что касается европейцев - они ведомые. Они ведомы Вашингтоном... Будучи ведомыми, они далеки от того, чтобы быть реалистами", - сказал Песков, комментируя политическую ситуацию в Европе. В то же время пресс-секретарь российского президента отметил, что в Европе остались трезвомыслящие политики, отдельно отметив "голоса, которые идут" из Будапешта, Белграда и ряда других европейский столиц относительно конфликта на Украине и отношений Европы с Россией.
https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html
европа
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576205022_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_3fb863006a8cb6c7203fd3ae9fb760b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Европа, Россия, США, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
Песков прокомментировал политическую ситуацию в Европе
Песков: европейцы, будучи ведомыми США, далеки от того, чтобы быть реалистами