Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал политическую ситуацию в Европе - РИА Новости, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/evropa-1985443407.html
Песков прокомментировал политическую ситуацию в Европе
Песков прокомментировал политическую ситуацию в Европе - РИА Новости, 24.11.2024
Песков прокомментировал политическую ситуацию в Европе
Европейские политики, будучи ведомыми США, далеки от того, чтобы быть реалистами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T15:11
2024-11-24T15:11
специальная военная операция на украине
европа
россия
сша
дмитрий песков
павел зарубин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576205022_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e0a780325ba2b554faf8aadf169520b2.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Европейские политики, будучи ведомыми США, далеки от того, чтобы быть реалистами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. "Что касается европейцев - они ведомые. Они ведомы Вашингтоном... Будучи ведомыми, они далеки от того, чтобы быть реалистами", - сказал Песков, комментируя политическую ситуацию в Европе. В то же время пресс-секретарь российского президента отметил, что в Европе остались трезвомыслящие политики, отдельно отметив "голоса, которые идут" из Будапешта, Белграда и ряда других европейский столиц относительно конфликта на Украине и отношений Европы с Россией.
https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html
европа
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576205022_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_3fb863006a8cb6c7203fd3ae9fb760b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Европа, Россия, США, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
Песков прокомментировал политическую ситуацию в Европе

Песков: европейцы, будучи ведомыми США, далеки от того, чтобы быть реалистами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги стран Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Европейские политики, будучи ведомыми США, далеки от того, чтобы быть реалистами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
"Что касается европейцев - они ведомые. Они ведомы Вашингтоном... Будучи ведомыми, они далеки от того, чтобы быть реалистами", - сказал Песков, комментируя политическую ситуацию в Европе.
В то же время пресс-секретарь российского президента отметил, что в Европе остались трезвомыслящие политики, отдельно отметив "голоса, которые идут" из Будапешта, Белграда и ряда других европейский столиц относительно конфликта на Украине и отношений Европы с Россией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Западу лучше поверить Путину
23 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвропаРоссияСШАДмитрий ПесковПавел ЗарубинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала