https://ria.ru/20241124/dvorets-1985405526.html
Times: государственные визиты в Букингемском дворце прекратятся
Times: государственные визиты в Букингемском дворце прекратятся - РИА Новости, 24.11.2024
Times: государственные визиты в Букингемском дворце прекратятся
Государственные визиты в Букингемском дворце в Лондоне прекратятся в декабре и возобновятся не раньше 2027 года из-за ремонтных работ, сообщает газета Times. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T02:47
2024-11-24T02:47
2024-11-24T02:48
в мире
великобритания
лондон
карл iii
букингемский дворец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932134955_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a51c6a27afe3ea6c62ef271d0db30802.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Государственные визиты в Букингемском дворце в Лондоне прекратятся в декабре и возобновятся не раньше 2027 года из-за ремонтных работ, сообщает газета Times. "После визита в следующем месяце эмира Катара все государственные визиты будут проходить в Виндзорском замке до 2027 года из-за текущего десятилетнего ремонта Букингемского дворца стоимостью 369 миллионов фунтов стерлингов (около 462 миллионов долларов)", - пишет газета. По данным газеты, король Карл III и его супруга Камилла, несмотря на дорогостоящий ремонт дворца, вряд ли станут проживать в нем в будущем.
https://ria.ru/20241022/korol-1979222910.html
великобритания
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932134955_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b7cfc4441c85bb163d5460d1a7201314.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, лондон, карл iii, букингемский дворец
В мире, Великобритания, Лондон, Карл III, Букингемский дворец
Times: государственные визиты в Букингемском дворце прекратятся
Times: государственные визиты в Букингемском дворце прекратятся до 2027 года