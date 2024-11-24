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Times: государственные визиты в Букингемском дворце прекратятся

Times: государственные визиты в Букингемском дворце прекратятся - РИА Новости, 24.11.2024

Times: государственные визиты в Букингемском дворце прекратятся

Государственные визиты в Букингемском дворце в Лондоне прекратятся в декабре и возобновятся не раньше 2027 года из-за ремонтных работ, сообщает газета Times. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T02:47

2024-11-24T02:47

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Государственные визиты в Букингемском дворце в Лондоне прекратятся в декабре и возобновятся не раньше 2027 года из-за ремонтных работ, сообщает газета Times. "После визита в следующем месяце эмира Катара все государственные визиты будут проходить в Виндзорском замке до 2027 года из-за текущего десятилетнего ремонта Букингемского дворца стоимостью 369 миллионов фунтов стерлингов (около 462 миллионов долларов)", - пишет газета. По данным газеты, король Карл III и его супруга Камилла, несмотря на дорогостоящий ремонт дворца, вряд ли станут проживать в нем в будущем.

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в мире, великобритания, лондон, карл iii, букингемский дворец