https://ria.ru/20241124/dtp-1985471090.html

В СК рассказали подробности гибели школьника под колесами "Нивы" в Саратове

В СК рассказали подробности гибели школьника под колесами "Нивы" в Саратове - РИА Новости, 24.11.2024

В СК рассказали подробности гибели школьника под колесами "Нивы" в Саратове

Следователи начали проверку по факту ДТП в Гагаринском районе Саратова, в результате которого погиб 14-летний мальчик, шедший по обочине дороги, сообщает... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T20:42

2024-11-24T20:42

2024-11-24T20:42

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САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту ДТП в Гагаринском районе Саратова, в результате которого погиб 14-летний мальчик, шедший по обочине дороги, сообщает региональное СУСК в Telegram-канале. Ранее в городской Госавтоинспекции сообщили, что в воскресенье в 18.00 (17.00 мск) на первом километре автоподъезда к селу Расково от автодороги Саратов - Дубки - Нижняя Липовка мужчина 1968 года рождения за рулем автомобиля Chevrolet Niva сбил 14-летнего мальчика, который скончался на месте. "По факту ДТП в Гагаринском районе, в результате которого скончался несовершеннолетний, проводится проверка. По предварительным данным, 24 ноября 2024 года вблизи поселка Расково Гагаринского района 56-летний мужчина, управляя автомобилем марки Chevrolet Niva, допустил наезд на передвигающегося по обочине 14-летнего подростка. В результате ДТП несовершеннолетний скончался на месте. Следователями выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств", - говорится в сообщении.

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происшествия, саратов, россия, дтп, следственный комитет россии (ск рф)