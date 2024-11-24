Рейтинг@Mail.ru
В СК рассказали подробности гибели школьника под колесами "Нивы" в Саратове - РИА Новости, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/dtp-1985471090.html
В СК рассказали подробности гибели школьника под колесами "Нивы" в Саратове
В СК рассказали подробности гибели школьника под колесами "Нивы" в Саратове - РИА Новости, 24.11.2024
В СК рассказали подробности гибели школьника под колесами "Нивы" в Саратове
Следователи начали проверку по факту ДТП в Гагаринском районе Саратова, в результате которого погиб 14-летний мальчик, шедший по обочине дороги, сообщает... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T20:42
2024-11-24T20:42
происшествия
саратов
россия
дтп
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985470697_0:87:1089:700_1920x0_80_0_0_f3fcc6e0bbbf23c165daa4d0e997dc50.jpg
САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту ДТП в Гагаринском районе Саратова, в результате которого погиб 14-летний мальчик, шедший по обочине дороги, сообщает региональное СУСК в Telegram-канале. Ранее в городской Госавтоинспекции сообщили, что в воскресенье в 18.00 (17.00 мск) на первом километре автоподъезда к селу Расково от автодороги Саратов - Дубки - Нижняя Липовка мужчина 1968 года рождения за рулем автомобиля Chevrolet Niva сбил 14-летнего мальчика, который скончался на месте. "По факту ДТП в Гагаринском районе, в результате которого скончался несовершеннолетний, проводится проверка. По предварительным данным, 24 ноября 2024 года вблизи поселка Расково Гагаринского района 56-летний мужчина, управляя автомобилем марки Chevrolet Niva, допустил наезд на передвигающегося по обочине 14-летнего подростка. В результате ДТП несовершеннолетний скончался на месте. Следователями выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241123/delo-1985392777.html
саратов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985470697_0:0:934:700_1920x0_80_0_0_5e7ca8a06cdce98d7be8ca1b14e1cc17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, россия, дтп, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, ДТП, Следственный комитет России (СК РФ)
В СК рассказали подробности гибели школьника под колесами "Нивы" в Саратове

СК: погибший под колесами "Нивы" мальчик в Саратове шел по обочине

© СУ СК России по Саратовской области/TelegramДТП в Гагаринском районе Саратова
ДТП в Гагаринском районе Саратова - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© СУ СК России по Саратовской области/Telegram
ДТП в Гагаринском районе Саратова
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту ДТП в Гагаринском районе Саратова, в результате которого погиб 14-летний мальчик, шедший по обочине дороги, сообщает региональное СУСК в Telegram-канале.
Ранее в городской Госавтоинспекции сообщили, что в воскресенье в 18.00 (17.00 мск) на первом километре автоподъезда к селу Расково от автодороги Саратов - Дубки - Нижняя Липовка мужчина 1968 года рождения за рулем автомобиля Chevrolet Niva сбил 14-летнего мальчика, который скончался на месте.
"По факту ДТП в Гагаринском районе, в результате которого скончался несовершеннолетний, проводится проверка. По предварительным данным, 24 ноября 2024 года вблизи поселка Расково Гагаринского района 56-летний мужчина, управляя автомобилем марки Chevrolet Niva, допустил наезд на передвигающегося по обочине 14-летнего подростка. В результате ДТП несовершеннолетний скончался на месте. Следователями выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
В Саратове возбудили дело после ДТП с участием мигранта, сбившего девочку
23 ноября, 21:54
 
ПроисшествияСаратовРоссияДТПСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала