https://ria.ru/20241124/dtp-1985465840.html
В Саратове водитель "Нивы" насмерть сбил подростка
В Саратове водитель "Нивы" насмерть сбил подростка - РИА Новости, 24.11.2024
В Саратове водитель "Нивы" насмерть сбил подростка
Внедорожник сбил насмерть 14-летнего мальчика в Саратове, сообщили в городской Госавтоинспекции. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T19:26
2024-11-24T19:26
2024-11-24T20:25
происшествия
саратов
гаи
россия
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости. Внедорожник сбил насмерть 14-летнего мальчика в Саратове, сообщили в городской Госавтоинспекции. ДТП произошло на первом километре автоподъезда от села Расково к автодороге Саратов - Дубки - Нижняя Липовка. "По предварительным данным, в 18.00 (17.00 мск) вблизи поселка Расково мужчина 1968 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Niva, допустил наезд на 14-летнего мальчика. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. На месте работают сотрудники городской Госавтоинспекции, выясняют все обстоятельства произошедшего", - сказали журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД. Ведомство призывает водителей быть внимательнее на дорогах в темное время суток, в условиях ограниченной видимости соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а пешеходов - использовать световозвращающие элементы.Прокуратура региона в Telegram-канале отмечает, что прокуратура Гагаринского административного района Саратова взяла на контроль ход проведения процессуальной проверки по факту ДТП.
https://ria.ru/20241123/delo-1985392777.html
саратов
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1b3a464f78d284c293cef8e05557a207.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, гаи, россия, дтп
Происшествия, Саратов, ГАИ, Россия, ДТП
В Саратове водитель "Нивы" насмерть сбил подростка
ГАИ: в Саратове водитель "Нивы" насмерть сбил 14-летнего мальчика
САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости. Внедорожник сбил насмерть 14-летнего мальчика в Саратове, сообщили в городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло на первом километре автоподъезда от села Расково к автодороге Саратов - Дубки - Нижняя Липовка.
"По предварительным данным, в 18.00 (17.00 мск) вблизи поселка Расково мужчина 1968 года рождения, управляя автомобилем Chevrol
et Niva, допустил наезд на 14-летнего мальчика. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. На месте работают сотрудники городской Госавтоинспекции, выясняют все обстоятельства произошедшего", - сказали журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД
.
Ведомство призывает водителей быть внимательнее на дорогах в темное время суток, в условиях ограниченной видимости соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а пешеходов - использовать световозвращающие элементы.
Прокуратура региона в Telegram-канале отмечает, что прокуратура Гагаринского административного района Саратова взяла на контроль ход проведения процессуальной проверки по факту ДТП.