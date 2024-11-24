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В Саратове водитель "Нивы" насмерть сбил подростка - РИА Новости, 24.11.2024
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19:26 24.11.2024 (обновлено: 20:25 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/dtp-1985465840.html
В Саратове водитель "Нивы" насмерть сбил подростка
В Саратове водитель "Нивы" насмерть сбил подростка - РИА Новости, 24.11.2024
В Саратове водитель "Нивы" насмерть сбил подростка
Внедорожник сбил насмерть 14-летнего мальчика в Саратове, сообщили в городской Госавтоинспекции. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T19:26
2024-11-24T20:25
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САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости. Внедорожник сбил насмерть 14-летнего мальчика в Саратове, сообщили в городской Госавтоинспекции. ДТП произошло на первом километре автоподъезда от села Расково к автодороге Саратов - Дубки - Нижняя Липовка. "По предварительным данным, в 18.00 (17.00 мск) вблизи поселка Расково мужчина 1968 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Niva, допустил наезд на 14-летнего мальчика. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. На месте работают сотрудники городской Госавтоинспекции, выясняют все обстоятельства произошедшего", - сказали журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД. Ведомство призывает водителей быть внимательнее на дорогах в темное время суток, в условиях ограниченной видимости соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а пешеходов - использовать световозвращающие элементы.Прокуратура региона в Telegram-канале отмечает, что прокуратура Гагаринского административного района Саратова взяла на контроль ход проведения процессуальной проверки по факту ДТП.
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происшествия, саратов, гаи, россия, дтп
Происшествия, Саратов, ГАИ, Россия, ДТП
В Саратове водитель "Нивы" насмерть сбил подростка

ГАИ: в Саратове водитель "Нивы" насмерть сбил 14-летнего мальчика

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости. Внедорожник сбил насмерть 14-летнего мальчика в Саратове, сообщили в городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло на первом километре автоподъезда от села Расково к автодороге Саратов - Дубки - Нижняя Липовка.
"По предварительным данным, в 18.00 (17.00 мск) вблизи поселка Расково мужчина 1968 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Niva, допустил наезд на 14-летнего мальчика. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. На месте работают сотрудники городской Госавтоинспекции, выясняют все обстоятельства произошедшего", - сказали журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
Ведомство призывает водителей быть внимательнее на дорогах в темное время суток, в условиях ограниченной видимости соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а пешеходов - использовать световозвращающие элементы.
Прокуратура региона в Telegram-канале отмечает, что прокуратура Гагаринского административного района Саратова взяла на контроль ход проведения процессуальной проверки по факту ДТП.
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