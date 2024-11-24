https://ria.ru/20241124/dtp-1985414883.html

В Саратовской области грузовик столкнулся с иномаркой, есть погибшие

В Саратовской области грузовик столкнулся с иномаркой, есть погибшие - РИА Новости, 24.11.2024

В Саратовской области грузовик столкнулся с иномаркой, есть погибшие

Два человека стали жертвами столкновения грузовика и легкового авто в Саратовской области, еще четверо пострадали, сообщили в областной Госавтоинспекции. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T08:49

2024-11-24T08:49

2024-11-24T12:50

происшествия

саратовская область

гибдд мвд рф

kia rio

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САРАТОВ, 24 ноя — РИА Новости. Два человека стали жертвами столкновения грузовика и легкового авто в Саратовской области, еще четверо пострадали, сообщили в областной Госавтоинспекции. По данным ведомства, авария произошла накануне вечером, около 23:20 по местному времени, на автодороге близ Красного Кута. Там столкнулись грузовик ЗИЛ под управлением мужчины 1976 года рождения и Kia Rio, за рулем которой был мужчина 1991 года рождения. "В результате ДТП с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение оба водителя, два несовершеннолетних пассажира Kia Rio — девочка восьми лет и мальчик шести лет. В медицинском учреждении скончалась пассажирка Kia Rio 1992 года рождения. Пассажирка Kia Rio 1958 года рождения погибла на месте происшествия", — рассказали журналистам в пресс-службе областного управления ГАИ. По факту аварии проводится проверка, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240722/dtp-1961296212.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратовская область, гибдд мвд рф, kia rio