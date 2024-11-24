https://ria.ru/20241124/dtp-1985414883.html
В Саратовской области грузовик столкнулся с иномаркой, есть погибшие
В Саратовской области грузовик столкнулся с иномаркой, есть погибшие - РИА Новости, 24.11.2024
В Саратовской области грузовик столкнулся с иномаркой, есть погибшие
Два человека стали жертвами столкновения грузовика и легкового авто в Саратовской области, еще четверо пострадали, сообщили в областной Госавтоинспекции. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T08:49
2024-11-24T08:49
2024-11-24T12:50
происшествия
саратовская область
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САРАТОВ, 24 ноя — РИА Новости. Два человека стали жертвами столкновения грузовика и легкового авто в Саратовской области, еще четверо пострадали, сообщили в областной Госавтоинспекции. По данным ведомства, авария произошла накануне вечером, около 23:20 по местному времени, на автодороге близ Красного Кута. Там столкнулись грузовик ЗИЛ под управлением мужчины 1976 года рождения и Kia Rio, за рулем которой был мужчина 1991 года рождения. "В результате ДТП с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение оба водителя, два несовершеннолетних пассажира Kia Rio — девочка восьми лет и мальчик шести лет. В медицинском учреждении скончалась пассажирка Kia Rio 1992 года рождения. Пассажирка Kia Rio 1958 года рождения погибла на месте происшествия", — рассказали журналистам в пресс-службе областного управления ГАИ. По факту аварии проводится проверка, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240722/dtp-1961296212.html
саратовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, гибдд мвд рф, kia rio
Происшествия, Саратовская область, ГИБДД МВД РФ, Kia Rio
В Саратовской области грузовик столкнулся с иномаркой, есть погибшие
В Саратовской области 2 человека погибли, 2 пострадали в ДТП с грузовиком