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При атаке дрона ВСУ на автомобиль в ЛНР пострадали два человека
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в ЛНР пострадали два человека - РИА Новости, 24.11.2024
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в ЛНР пострадали два человека
Два человека пострадали в результате удара украинского дрона по гражданскому автомобилю в Луганской Народной Республике, сообщил в своем Telegram-канале посол... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T21:42
2024-11-24T21:42
2024-11-24T21:42
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
родион мирошник
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали в результате удара украинского дрона по гражданскому автомобилю в Луганской Народной Республике, сообщил в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее Мирошник сообщил, что украинский дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе Сватово - Луганск в ЛНР. "В атакованной украинскими дронами "Ниве" ехали два человека, мужчина и женщина - оба ранены. Мужчина тяжелый", - сообщил Мирошник.
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луганская народная республика, родион мирошник, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Родион Мирошник, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в ЛНР пострадали два человека
Мирошник: При атаке дрона ВСУ на автомобиль в ЛНР пострадали мужчина и женщина