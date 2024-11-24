https://ria.ru/20241124/dron-1985476331.html

При атаке дрона ВСУ на автомобиль в ЛНР пострадали два человека

При атаке дрона ВСУ на автомобиль в ЛНР пострадали два человека - РИА Новости, 24.11.2024

При атаке дрона ВСУ на автомобиль в ЛНР пострадали два человека

Два человека пострадали в результате удара украинского дрона по гражданскому автомобилю в Луганской Народной Республике, сообщил в своем Telegram-канале посол... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T21:42

2024-11-24T21:42

2024-11-24T21:42

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

родион мирошник

россия

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали в результате удара украинского дрона по гражданскому автомобилю в Луганской Народной Республике, сообщил в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее Мирошник сообщил, что украинский дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе Сватово - Луганск в ЛНР. "В атакованной украинскими дронами "Ниве" ехали два человека, мужчина и женщина - оба ранены. Мужчина тяжелый", - сообщил Мирошник.

https://ria.ru/20241122/ukraina-1985113480.html

луганская народная республика

россия

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2024

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луганская народная республика, родион мирошник, россия, вооруженные силы украины, происшествия