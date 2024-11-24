https://ria.ru/20241124/dron-1985474643.html

Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в ЛНР

Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в ЛНР - РИА Новости, 24.11.2024

Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в ЛНР

Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе Сватово - Луганск в ЛНР, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T21:20

2024-11-24T21:20

2024-11-24T21:20

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

родион мирошник

россия

происшествия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе Сватово - Луганск в ЛНР, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале. "Возвращение из Краснореченка в Кременском районе оказалось не самым простым. Мы там были, чтобы фиксировать преступления ВСУ. С одним из них столкнулись прямо на дороге домой. Участок дороги Сватово-Мостки. Минут за 5-10 до нашего подъезда гражданский автомобиль Нива атаковал украинский дрон. Присутствие дрона в небе мы фиксировали на мониторах", - написал Мирошник. Он уточнил, что когда удалось подъехать к автомобилю, людей там уже не было. "Пришлось быстро ретироваться. Очень надеюсь, что пассажиры живы. Наводим справки", - добавил Мирошник.

https://ria.ru/20241122/ukraina-1985113480.html

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луганская народная республика, родион мирошник, россия, происшествия, вооруженные силы украины