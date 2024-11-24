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Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в ЛНР - РИА Новости, 24.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:20 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/dron-1985474643.html
Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в ЛНР
Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в ЛНР - РИА Новости, 24.11.2024
Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в ЛНР
Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе Сватово - Луганск в ЛНР, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T21:20
2024-11-24T21:20
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
родион мирошник
россия
происшествия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе Сватово - Луганск в ЛНР, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале. "Возвращение из Краснореченка в Кременском районе оказалось не самым простым. Мы там были, чтобы фиксировать преступления ВСУ. С одним из них столкнулись прямо на дороге домой. Участок дороги Сватово-Мостки. Минут за 5-10 до нашего подъезда гражданский автомобиль Нива атаковал украинский дрон. Присутствие дрона в небе мы фиксировали на мониторах", - написал Мирошник. Он уточнил, что когда удалось подъехать к автомобилю, людей там уже не было. "Пришлось быстро ретироваться. Очень надеюсь, что пассажиры живы. Наводим справки", - добавил Мирошник.
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луганская народная республика, родион мирошник, россия, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Родион Мирошник, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в ЛНР

Мирошник: украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в ЛНР

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе Сватово - Луганск в ЛНР, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
"Возвращение из Краснореченка в Кременском районе оказалось не самым простым. Мы там были, чтобы фиксировать преступления ВСУ. С одним из них столкнулись прямо на дороге домой. Участок дороги Сватово-Мостки. Минут за 5-10 до нашего подъезда гражданский автомобиль Нива атаковал украинский дрон. Присутствие дрона в небе мы фиксировали на мониторах", - написал Мирошник.
Он уточнил, что когда удалось подъехать к автомобилю, людей там уже не было.
"Пришлось быстро ретироваться. Очень надеюсь, что пассажиры живы. Наводим справки", - добавил Мирошник.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Мирошник объяснил, кто ответствен за удары Украины по России
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРодион МирошникРоссияПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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