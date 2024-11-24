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При атаке дрона-камикадзе в Семигорье в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 24.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:24 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/dron-1985461012.html
При атаке дрона-камикадзе в Семигорье в ДНР погиб мирный житель
При атаке дрона-камикадзе в Семигорье в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 24.11.2024
При атаке дрона-камикадзе в Семигорье в ДНР погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате атаки украинского беспилотника в населенном пункте Семигорье в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T18:24
2024-11-24T18:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
дебальцево
донецкая область
сцкк
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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате атаки украинского беспилотника в населенном пункте Семигорье в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 24 ноября по состоянию на 18:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Семигорье (городской округ Дебальцево): в результате атаки БПЛА-камикадзе по автомобилю на дороге Бахмут-Луганское погиб мужчина 2002 года рождения", - говорится в Telegram-канале представительства. Село Семигорье расположено в Дебальцевском городском округе Донецкой области, севернее Донецка.
https://ria.ru/20241113/dron-1983599406.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, дебальцево, донецкая область, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Дебальцево, Донецкая область, СЦКК
При атаке дрона-камикадзе в Семигорье в ДНР погиб мирный житель

СЦКК: при атаке дрона-камикадзе в Семигорье в ДНР погиб мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате атаки украинского беспилотника в населенном пункте Семигорье в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 24 ноября по состоянию на 18:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Семигорье (городской округ Дебальцево): в результате атаки БПЛА-камикадзе по автомобилю на дороге Бахмут-Луганское погиб мужчина 2002 года рождения", - говорится в Telegram-канале представительства.
Село Семигорье расположено в Дебальцевском городском округе Донецкой области, севернее Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДебальцевоДонецкая областьСЦКК
 
 
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