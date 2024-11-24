https://ria.ru/20241124/dron-1985461012.html

При атаке дрона-камикадзе в Семигорье в ДНР погиб мирный житель

При атаке дрона-камикадзе в Семигорье в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 24.11.2024

При атаке дрона-камикадзе в Семигорье в ДНР погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате атаки украинского беспилотника в населенном пункте Семигорье в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T18:24

2024-11-24T18:24

2024-11-24T18:24

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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате атаки украинского беспилотника в населенном пункте Семигорье в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 24 ноября по состоянию на 18:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Семигорье (городской округ Дебальцево): в результате атаки БПЛА-камикадзе по автомобилю на дороге Бахмут-Луганское погиб мужчина 2002 года рождения", - говорится в Telegram-канале представительства. Село Семигорье расположено в Дебальцевском городском округе Донецкой области, севернее Донецка.

https://ria.ru/20241113/dron-1983599406.html

донецкая народная республика

дебальцево

донецкая область

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в мире, донецкая народная республика, дебальцево, донецкая область, сцкк