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Украинский дрон-камикадзе атаковал Семигорье в ДНР - РИА Новости, 24.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:15 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/dron-1985460507.html
Украинский дрон-камикадзе атаковал Семигорье в ДНР
Украинский дрон-камикадзе атаковал Семигорье в ДНР - РИА Новости, 24.11.2024
Украинский дрон-камикадзе атаковал Семигорье в ДНР
Украинские войска атаковали Семигорье в ДНР с помощью беспилотника-камикадзе, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T18:15
2024-11-24T18:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
украина
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска атаковали Семигорье в ДНР с помощью беспилотника-камикадзе, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 14:55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Семигорье (Дебальцевский городской округ): БПЛА-камикадзе", - говорится в Telegram-канале представительства. Село Семигорье расположено в Дебальцевском городском округе Донецкой области, севернее Донецка. Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что ВСУ выпустили по Центрально-Городскому району Горловки три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров в 11:15. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985430164.html
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в мире, донецкая народная республика, горловка, украина, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Горловка, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
Украинский дрон-камикадзе атаковал Семигорье в ДНР

СЦКК: украинский дрон-камикадзе атаковал Семигорье в ДНР

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramДрон-камикадзе
Дрон-камикадзе - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Дрон-камикадзе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска атаковали Семигорье в ДНР с помощью беспилотника-камикадзе, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 14:55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Семигорье (Дебальцевский городской округ): БПЛА-камикадзе", - говорится в Telegram-канале представительства.
Село Семигорье расположено в Дебальцевском городском округе Донецкой области, севернее Донецка.
Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что ВСУ выпустили по Центрально-Городскому району Горловки три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров в 11:15.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаУкраинаСЦККВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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