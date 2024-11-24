https://ria.ru/20241124/dron-1985441646.html

В Курской области рассказали, как дрон ВСУ сбросил снаряд на сторожа школы

В Курской области рассказали, как дрон ВСУ сбросил снаряд на сторожа школы - РИА Новости, 24.11.2024

В Курской области рассказали, как дрон ВСУ сбросил снаряд на сторожа школы

Жительница Кореневского района Курской области Людмила рассказала РИА Новости, как украинский дрон сбросил снаряд на сторожа местной школы и уже раненого добил. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T14:50

2024-11-24T14:50

2024-11-24T14:50

специальная военная операция на украине

курская область

донбасс

россия

вооруженные силы украины

происшествия

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КУРСК, 24 ноя — РИА Новости. Жительница Кореневского района Курской области Людмила рассказала РИА Новости, как украинский дрон сбросил снаряд на сторожа местной школы и уже раненого добил. По ее слова, украинский квадрокоптер сбрасывал снаряды на мирных жителей села Шептуховка, которое находится в Кореневском районе. Так, с ее слов, в результате атаки дрона погиб оставшийся в поселке работник местной школы. "Сторож в школе был, он жил рядом в Каучуке, посёлок - Каучук. Семья уехала, он остался, и квадрокоптер сбросил (снаряд). Его ранило, он потому что переворачивался потом, сказали, ну убили", - рассказала женщина. Сама Людмила успела эвакуироваться из приграничья, когда боевые действия там только начинались. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 34 тысяч солдат. По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240904/semja-1970394955.html

https://ria.ru/20241002/zhitel-1975856985.html

https://ria.ru/20241124/vsu-1985412228.html

курская область

донбасс

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, донбасс, россия, вооруженные силы украины, происшествия