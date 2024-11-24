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В Курской области рассказали, как дрон ВСУ сбросил снаряд на сторожа школы - РИА Новости, 24.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:50 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/dron-1985441646.html
В Курской области рассказали, как дрон ВСУ сбросил снаряд на сторожа школы
В Курской области рассказали, как дрон ВСУ сбросил снаряд на сторожа школы - РИА Новости, 24.11.2024
В Курской области рассказали, как дрон ВСУ сбросил снаряд на сторожа школы
Жительница Кореневского района Курской области Людмила рассказала РИА Новости, как украинский дрон сбросил снаряд на сторожа местной школы и уже раненого добил. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T14:50
2024-11-24T14:50
специальная военная операция на украине
курская область
донбасс
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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КУРСК, 24 ноя — РИА Новости. Жительница Кореневского района Курской области Людмила рассказала РИА Новости, как украинский дрон сбросил снаряд на сторожа местной школы и уже раненого добил. По ее слова, украинский квадрокоптер сбрасывал снаряды на мирных жителей села Шептуховка, которое находится в Кореневском районе. Так, с ее слов, в результате атаки дрона погиб оставшийся в поселке работник местной школы. "Сторож в школе был, он жил рядом в Каучуке, посёлок - Каучук. Семья уехала, он остался, и квадрокоптер сбросил (снаряд). Его ранило, он потому что переворачивался потом, сказали, ну убили", - рассказала женщина. Сама Людмила успела эвакуироваться из приграничья, когда боевые действия там только начинались. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 34 тысяч солдат. По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240904/semja-1970394955.html
https://ria.ru/20241002/zhitel-1975856985.html
https://ria.ru/20241124/vsu-1985412228.html
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курская область, донбасс, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Курской области рассказали, как дрон ВСУ сбросил снаряд на сторожа школы

Курская жительница Людмила: дрон ВСУ сбросил снаряд на сторожа школы и убил его

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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КУРСК, 24 ноя — РИА Новости. Жительница Кореневского района Курской области Людмила рассказала РИА Новости, как украинский дрон сбросил снаряд на сторожа местной школы и уже раненого добил.
По ее слова, украинский квадрокоптер сбрасывал снаряды на мирных жителей села Шептуховка, которое находится в Кореневском районе. Так, с ее слов, в результате атаки дрона погиб оставшийся в поселке работник местной школы.
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"Сторож в школе был, он жил рядом в Каучуке, посёлок - Каучук. Семья уехала, он остался, и квадрокоптер сбросил (снаряд). Его ранило, он потому что переворачивался потом, сказали, ну убили", - рассказала женщина.
Сама Людмила успела эвакуироваться из приграничья, когда боевые действия там только начинались.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 34 тысяч солдат.
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В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
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