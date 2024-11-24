https://ria.ru/20241124/doktrina-1985422491.html

В Кремле назвали указ об обновленной ядерной доктрине сигналом Западу

В Кремле назвали указ об обновленной ядерной доктрине сигналом Западу - РИА Новости, 24.11.2024

В Кремле назвали указ об обновленной ядерной доктрине сигналом Западу

Указ президента Владимира Путина об обновлении ядерной доктрины можно расценивать как сигнал Западу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T10:57

2024-11-24T10:57

2024-11-24T13:21

россия

дмитрий песков

в мире

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Указ президента Владимира Путина об обновлении ядерной доктрины можно расценивать как сигнал Западу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в Telegram-канале."Безусловно, здесь не бывает никаких случайностей. Есть определенная закономерность", — сказал Песков.Он отметил, что президент дал поручение готовить изменения доктрины с тем, чтобы адаптировать ее к условиям нынешнего противостояния с Западом. И тем не менее, добавил Песков, Путину приходится отвечать на беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется в первую очередь уходящей американской администрацией.По его словам, это приходится делать постоянно, потому что каждый раз США совершают все более безрассудные шаги, наращивая напряженность вокруг украинского конфликта.Владимир Путин 19 ноября утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В них, в частности, перечисляются условия, при которых Россия может применить ядерное оружие: При этом Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.

https://ria.ru/20241120/moskva-1984641429.html

https://ria.ru/20241122/putin-1985151607.html

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, в мире, владимир путин, павел зарубин