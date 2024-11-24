https://ria.ru/20241124/doktrina-1985422491.html
В Кремле назвали указ об обновленной ядерной доктрине сигналом Западу
В Кремле назвали указ об обновленной ядерной доктрине сигналом Западу - РИА Новости, 24.11.2024
В Кремле назвали указ об обновленной ядерной доктрине сигналом Западу
Указ президента Владимира Путина об обновлении ядерной доктрины можно расценивать как сигнал Западу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T10:57
2024-11-24T10:57
2024-11-24T13:21
россия
дмитрий песков
в мире
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Указ президента Владимира Путина об обновлении ядерной доктрины можно расценивать как сигнал Западу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в Telegram-канале."Безусловно, здесь не бывает никаких случайностей. Есть определенная закономерность", — сказал Песков.Он отметил, что президент дал поручение готовить изменения доктрины с тем, чтобы адаптировать ее к условиям нынешнего противостояния с Западом. И тем не менее, добавил Песков, Путину приходится отвечать на беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется в первую очередь уходящей американской администрацией.По его словам, это приходится делать постоянно, потому что каждый раз США совершают все более безрассудные шаги, наращивая напряженность вокруг украинского конфликта.Владимир Путин 19 ноября утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В них, в частности, перечисляются условия, при которых Россия может применить ядерное оружие: При этом Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.
https://ria.ru/20241120/moskva-1984641429.html
https://ria.ru/20241122/putin-1985151607.html
https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий песков, в мире, владимир путин, павел зарубин
Россия, Дмитрий Песков, В мире, Владимир Путин, Павел Зарубин
В Кремле назвали указ об обновленной ядерной доктрине сигналом Западу
Песков: указ об обновленной ядерной доктрине РФ можно считать сигналом Западу
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Указ президента Владимира Путина об обновлении ядерной доктрины можно расценивать как сигнал Западу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью
, фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в Telegram-канале.
«
"Безусловно, здесь не бывает никаких случайностей. Есть определенная закономерность", — сказал Песков.
Он отметил, что президент дал поручение готовить изменения доктрины с тем, чтобы адаптировать ее к условиям нынешнего противостояния с Западом. И тем не менее, добавил Песков, Путину приходится отвечать на беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется в первую очередь уходящей американской администрацией.
По его словам, это приходится делать постоянно, потому что каждый раз США совершают все более безрассудные шаги, наращивая напряженность вокруг украинского конфликта.
Владимир Путин 19 ноября утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В них, в частности, перечисляются условия, при которых Россия может применить ядерное оружие:
- в ответ на применение против нее или ее союзников ядерных или других видов оружия массового поражения;
- в случае агрессии против России или Белоруссии с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу их суверенитету;
- если поступит достоверная информация, что запущены баллистические ракеты, атакующие Россию или ее союзников;
- если оружие массового поражения применено в адрес российских объектов и военнослужащих, расположенных за пределами России;
- если противник воздействует на критически важные военные и государственные объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
- если есть достоверная информация о массированном старте средств воздушно-космического нападения — в том числе авиации, крылатых ракет, беспилотников — и пересечении ими российской границы.
При этом Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.