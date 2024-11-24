Украинская полиция сообщила о серии диверсий против сотрудников, пишут СМИ
Нацполиция Украины сообщила о серии диверсий против своих сотрудников
© iStock.com / Kathrine AndiФлаг Украины
© iStock.com / Kathrine Andi
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украинская полиция зафиксировала серию диверсий против своих сотрудников, утверждается в Telegram-канале издания "Украинская правда" со ссылкой на источник в национальной полиции Украины.
"Взрывчатка и "растяжки": полиция фиксирует диверсии против сотрудников", — говорится в публикации.
Журналисты "Украинской правды" приводят в пример три диверсии против силовиков, произошедшие недавно в Киеве. Упоминаются случаи с дистанционно управляемыми взрывными устройствами и схема с ложным вызовом сотрудников полиции в квартиру с "растяжкой" на входной двери.
Как утверждает издание, в диверсиях обвиняются якобы завербованные российскими спецслужбами местные жителей. При этом никаких доказательств такой версии не приводится.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "Не ТЦК". Аббревиатура расшифровывается как "Территориальный центр комплектования" — так на Украине называют военкоматы. Также СМИ сообщали об участившихся поджогах релейных шкафов на украинских железных дорогах.