https://ria.ru/20241124/diversii-1985447253.html

Украинская полиция сообщила о серии диверсий против сотрудников, пишут СМИ

Украинская полиция сообщила о серии диверсий против сотрудников, пишут СМИ - РИА Новости, 24.11.2024

Украинская полиция сообщила о серии диверсий против сотрудников, пишут СМИ

Украинская полиция зафиксировала серию диверсий против своих сотрудников, утверждается в Telegram-канале издания "Украинская правда" со ссылкой на источник в... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T15:56

2024-11-24T15:56

2024-11-24T19:14

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украинская полиция зафиксировала серию диверсий против своих сотрудников, утверждается в Telegram-канале издания "Украинская правда" со ссылкой на источник в национальной полиции Украины."Взрывчатка и "растяжки": полиция фиксирует диверсии против сотрудников", — говорится в публикации.Журналисты "Украинской правды" приводят в пример три диверсии против силовиков, произошедшие недавно в Киеве. Упоминаются случаи с дистанционно управляемыми взрывными устройствами и схема с ложным вызовом сотрудников полиции в квартиру с "растяжкой" на входной двери.Как утверждает издание, в диверсиях обвиняются якобы завербованные российскими спецслужбами местные жителей. При этом никаких доказательств такой версии не приводится.Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "Не ТЦК". Аббревиатура расшифровывается как "Территориальный центр комплектования" — так на Украине называют военкоматы. Также СМИ сообщали об участившихся поджогах релейных шкафов на украинских железных дорогах.

https://ria.ru/20241124/ukraina-1985414606.html

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в мире, технологии, украина, киев