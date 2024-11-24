Пошутивший про Иисуса комик извинился после отмены концерта в Самаре
Комик Демидов извинился за шутку об Иисусе после отмены концерта в Самаре
© Фото : Страница Гурама Демидова во "ВКонтакте"Гурам Демидов
© Фото : Страница Гурама Демидова во "ВКонтакте"
Гурам Демидов
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САМАРА, 24 ноя - РИА Новости. Комик Гурам Демидов выложил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видеоролик с извинениями за шутку об Иисусе Христе, после которой отменили его выступление в Самаре.
"Я видел новости, в том числе новости о том, что представители Русской православной церкви высказались по поводу моей шутки и назвали ее оскорбительной. Меня это сильно расстроило, огорчило, потому что я выступаю только для того, чтобы поднять людям настроение, чтобы люди смеялись, и я никогда в жизни не хотел кого-то обидеть. Но в этот раз, к сожалению, так получилось. Я сам виноват, что не отнесся внимательно к своим словам. Нужно признавать всегда свои ошибки, и я свою ошибку признаю и искренне хочу извиниться перед всеми, кого эта шутка задела. Если есть такая возможность, пожалуйста, не злитесь на меня", - сказал Гурам Демидов.
В пятницу комик планировал выступить в одном из самарских баров, однако выступление было отменено после шутки об Иисусе Христе, сообщил РИА Новости представитель площадки.
Ранее православное движение "Сорок сороков" в своем Telegram-канале осудило действия Демидова, который, по их словам, для привлечения внимания поглумился над верой людей и "отпустил сальные шуточки" о евангельских чудесах Иисуса Христа. Представители движения предложили своим подписчикам "не пройти мимо" и направить обращения в СК.
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