https://ria.ru/20241124/demidov-1985480656.html

Пошутивший про Иисуса комик извинился после отмены концерта в Самаре

Пошутивший про Иисуса комик извинился после отмены концерта в Самаре - РИА Новости, 24.11.2024

Пошутивший про Иисуса комик извинился после отмены концерта в Самаре

Комик Гурам Демидов выложил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видеоролик с извинениями за шутку об Иисусе Христе, после которой отменили его выступление в РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T22:45

2024-11-24T22:45

2024-11-24T22:45

религия

самара

иисус христос

русская православная церковь

следственный комитет россии (ск рф)

гурам демидов

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985480275_0:73:609:415_1920x0_80_0_0_5321b1f9d538b50510fc3e40512b574a.png

САМАРА, 24 ноя - РИА Новости. Комик Гурам Демидов выложил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видеоролик с извинениями за шутку об Иисусе Христе, после которой отменили его выступление в Самаре. "Я видел новости, в том числе новости о том, что представители Русской православной церкви высказались по поводу моей шутки и назвали ее оскорбительной. Меня это сильно расстроило, огорчило, потому что я выступаю только для того, чтобы поднять людям настроение, чтобы люди смеялись, и я никогда в жизни не хотел кого-то обидеть. Но в этот раз, к сожалению, так получилось. Я сам виноват, что не отнесся внимательно к своим словам. Нужно признавать всегда свои ошибки, и я свою ошибку признаю и искренне хочу извиниться перед всеми, кого эта шутка задела. Если есть такая возможность, пожалуйста, не злитесь на меня", - сказал Гурам Демидов. В пятницу комик планировал выступить в одном из самарских баров, однако выступление было отменено после шутки об Иисусе Христе, сообщил РИА Новости представитель площадки. Ранее православное движение "Сорок сороков" в своем Telegram-канале осудило действия Демидова, который, по их словам, для привлечения внимания поглумился над верой людей и "отпустил сальные шуточки" о евангельских чудесах Иисуса Христа. Представители движения предложили своим подписчикам "не пройти мимо" и направить обращения в СК.

https://ria.ru/20241110/kareliya-1982975048.html

самара

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

самара, иисус христос, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), гурам демидов, россия