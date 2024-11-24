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Пошутивший про Иисуса комик извинился после отмены концерта в Самаре - РИА Новости, 24.11.2024
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Религия
 
22:45 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/demidov-1985480656.html
Пошутивший про Иисуса комик извинился после отмены концерта в Самаре
Пошутивший про Иисуса комик извинился после отмены концерта в Самаре - РИА Новости, 24.11.2024
Пошутивший про Иисуса комик извинился после отмены концерта в Самаре
Комик Гурам Демидов выложил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видеоролик с извинениями за шутку об Иисусе Христе, после которой отменили его выступление в РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T22:45
2024-11-24T22:45
религия
самара
иисус христос
русская православная церковь
следственный комитет россии (ск рф)
гурам демидов
россия
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САМАРА, 24 ноя - РИА Новости. Комик Гурам Демидов выложил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видеоролик с извинениями за шутку об Иисусе Христе, после которой отменили его выступление в Самаре. "Я видел новости, в том числе новости о том, что представители Русской православной церкви высказались по поводу моей шутки и назвали ее оскорбительной. Меня это сильно расстроило, огорчило, потому что я выступаю только для того, чтобы поднять людям настроение, чтобы люди смеялись, и я никогда в жизни не хотел кого-то обидеть. Но в этот раз, к сожалению, так получилось. Я сам виноват, что не отнесся внимательно к своим словам. Нужно признавать всегда свои ошибки, и я свою ошибку признаю и искренне хочу извиниться перед всеми, кого эта шутка задела. Если есть такая возможность, пожалуйста, не злитесь на меня", - сказал Гурам Демидов. В пятницу комик планировал выступить в одном из самарских баров, однако выступление было отменено после шутки об Иисусе Христе, сообщил РИА Новости представитель площадки. Ранее православное движение "Сорок сороков" в своем Telegram-канале осудило действия Демидова, который, по их словам, для привлечения внимания поглумился над верой людей и "отпустил сальные шуточки" о евангельских чудесах Иисуса Христа. Представители движения предложили своим подписчикам "не пройти мимо" и направить обращения в СК.
https://ria.ru/20241110/kareliya-1982975048.html
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самара, иисус христос, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), гурам демидов, россия
Религия, Самара, Иисус Христос, Русская православная церковь, Следственный комитет России (СК РФ), Гурам Демидов, Россия
Пошутивший про Иисуса комик извинился после отмены концерта в Самаре

Комик Демидов извинился за шутку об Иисусе после отмены концерта в Самаре

© Фото : Страница Гурама Демидова во "ВКонтакте"Гурам Демидов
Гурам Демидов - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Фото : Страница Гурама Демидова во "ВКонтакте"
Гурам Демидов
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САМАРА, 24 ноя - РИА Новости. Комик Гурам Демидов выложил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видеоролик с извинениями за шутку об Иисусе Христе, после которой отменили его выступление в Самаре.
"Я видел новости, в том числе новости о том, что представители Русской православной церкви высказались по поводу моей шутки и назвали ее оскорбительной. Меня это сильно расстроило, огорчило, потому что я выступаю только для того, чтобы поднять людям настроение, чтобы люди смеялись, и я никогда в жизни не хотел кого-то обидеть. Но в этот раз, к сожалению, так получилось. Я сам виноват, что не отнесся внимательно к своим словам. Нужно признавать всегда свои ошибки, и я свою ошибку признаю и искренне хочу извиниться перед всеми, кого эта шутка задела. Если есть такая возможность, пожалуйста, не злитесь на меня", - сказал Гурам Демидов.
В пятницу комик планировал выступить в одном из самарских баров, однако выступление было отменено после шутки об Иисусе Христе, сообщил РИА Новости представитель площадки.
Ранее православное движение "Сорок сороков" в своем Telegram-канале осудило действия Демидова, который, по их словам, для привлечения внимания поглумился над верой людей и "отпустил сальные шуточки" о евангельских чудесах Иисуса Христа. Представители движения предложили своим подписчикам "не пройти мимо" и направить обращения в СК.
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РелигияСамараИисус ХристосРусская православная церковьСледственный комитет России (СК РФ)Гурам ДемидовРоссия
 
 
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