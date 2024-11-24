https://ria.ru/20241124/cop29-1985405399.html
СМИ: Индия раскритиковала сделку COP29 о выделении денег бедным странам
СМИ: Индия раскритиковала сделку COP29 о выделении денег бедным странам - РИА Новости, 24.11.2024
СМИ: Индия раскритиковала сделку COP29 о выделении денег бедным странам
Официальный представитель Индии на климатической конференции ООН COP29 Лила Нандан выступила с критикой сделки, предполагающей выделение 300 миллиардов долларов РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T02:28
2024-11-24T02:28
2024-11-24T02:28
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Официальный представитель Индии на климатической конференции ООН COP29 Лила Нандан выступила с критикой сделки, предполагающей выделение 300 миллиардов долларов в год бедным странам на борьбу с потеплением климата, передает агентство Франс Пресс. Ранее агентство сообщило, что финансовую сделку одобрили около 200 стран. "Сумма, которую предлагается привлечь, ужасно мала. Это ничтожная сумма... Индия выступает против принятия этого документа", - заявила представитель страны.
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в мире, индия, оон
СМИ: Индия раскритиковала сделку COP29 о выделении денег бедным странам
Франс Пресс: Индия считает ничтожной сумму помощи бедным странам по сделке COP29
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Официальный представитель Индии на климатической конференции ООН COP29 Лила Нандан выступила с критикой сделки, предполагающей выделение 300 миллиардов долларов в год бедным странам на борьбу с потеплением климата, передает агентство Франс Пресс.
Ранее агентство сообщило, что финансовую сделку одобрили около 200 стран.
"Сумма, которую предлагается привлечь, ужасно мала. Это ничтожная сумма... Индия выступает против принятия этого документа", - заявила представитель страны.