Рейтинг@Mail.ru
ЦИК: Чолаку лидирует на выборах президента Румынии с 23,63% голосов - РИА Новости, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:27 24.11.2024 (обновлено: 23:28 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/cholaku-1985484799.html
ЦИК: Чолаку лидирует на выборах президента Румынии с 23,63% голосов
ЦИК: Чолаку лидирует на выборах президента Румынии с 23,63% голосов - РИА Новости, 24.11.2024
ЦИК: Чолаку лидирует на выборах президента Румынии с 23,63% голосов
Премьер Румынии, глава Социал-демократической партии Марчел Чолаку лидирует на выборах президента страны с 23,63% голосов, на втором месте независимый кандидат, РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T23:27
2024-11-24T23:28
в мире
справки
румыния
россия
украина
нато
tiktok
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907683219_0:0:2688:1512_1920x0_80_0_0_7939a5228fb74b01df102902e812c0cd.png
КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Премьер Румынии, глава Социал-демократической партии Марчел Чолаку лидирует на выборах президента страны с 23,63% голосов, на втором месте независимый кандидат, сторонник союза с Россией Кэлин Джеорджеску, у него 21,07% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 25,79% голосов. В Румынии в воскресенье прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. ЦИК обработал 25,79% голосов избирателей. Данные показывают, что Чолаку набирает 23,63% голосов, Джеорджеску - 21,07% голосов, на третьем месте противник помощи Украине, председатель "Союза за объединение румын" Джордже Симион с 15,70%, четвертое занимает сторонница антироссийской политики, лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони с 10,74% голосов. Результаты Джеорджеску стали сюрпризом, поскольку опросы оценивали его шансы невысоко. Он проводил свою предвыборную кампанию в TikTok, выступает за традиционные ценности, но при этом прославляет военных Румынии, которые во Второй мировой войне были на стороне фашистов, также он считает, что членство в НАТО не может гарантировать безопасность Румынии и выступает за союз с Россией. На пост президента Румынии баллотируются 13 кандидатов: бывший замгенсека НАТО, экс-председатель Социал-демократической партии (СДП) Мирча Джоанэ, нынешний глава СДП, премьер-министр страны Марчел Чолаку, спикер сената, руководитель Национал-либеральной партии Николае Чукэ, лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони, председатель "Союза за объединение румын" Джордже Симион, лидер Демократического союза венгров Румынии Келемен Хунор, глава Национальной партии консерваторов Румынии Кристиан Терхеш, представитель "Партии альтернативы для национального достоинства" Александра Пэкурару, основатель партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску, бывший замглавы разведслужбы Румынии, кандидат от партии "Лига национального действия" Силвиу Предою, а также независимые кандидаты Ана Биркхалл, Кристиан Диаконеску и Кэлин Джеорджеску. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.
https://ria.ru/20241124/rumyniya-1985457368.html
https://ria.ru/20241124/rumyniya-1985422974.html
румыния
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907683219_130:0:2514:1788_1920x0_80_0_0_8caa5540b4bba1e4b4c448783fb9b78a.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, справки, румыния, россия, украина, нато, tiktok
В мире, Справки, Румыния, Россия, Украина, НАТО, TikTok
ЦИК: Чолаку лидирует на выборах президента Румынии с 23,63% голосов

ЦИК: премьер Чолаку лидирует на выборах президента Румынии с 23,63% голосов

© Sputnik / OsmatescoМарчел Чолаку
Марчел Чолаку - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Sputnik / Osmatesco
Марчел Чолаку. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Премьер Румынии, глава Социал-демократической партии Марчел Чолаку лидирует на выборах президента страны с 23,63% голосов, на втором месте независимый кандидат, сторонник союза с Россией Кэлин Джеорджеску, у него 21,07% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 25,79% голосов.
В Румынии в воскресенье прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет.
Президентские выборы в Румынии - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
В Румынии рассказали о явке на выборах президента
Вчера, 17:28
ЦИК обработал 25,79% голосов избирателей. Данные показывают, что Чолаку набирает 23,63% голосов, Джеорджеску - 21,07% голосов, на третьем месте противник помощи Украине, председатель "Союза за объединение румын" Джордже Симион с 15,70%, четвертое занимает сторонница антироссийской политики, лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони с 10,74% голосов.
Результаты Джеорджеску стали сюрпризом, поскольку опросы оценивали его шансы невысоко. Он проводил свою предвыборную кампанию в TikTok, выступает за традиционные ценности, но при этом прославляет военных Румынии, которые во Второй мировой войне были на стороне фашистов, также он считает, что членство в НАТО не может гарантировать безопасность Румынии и выступает за союз с Россией.
На пост президента Румынии баллотируются 13 кандидатов: бывший замгенсека НАТО, экс-председатель Социал-демократической партии (СДП) Мирча Джоанэ, нынешний глава СДП, премьер-министр страны Марчел Чолаку, спикер сената, руководитель Национал-либеральной партии Николае Чукэ, лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони, председатель "Союза за объединение румын" Джордже Симион, лидер Демократического союза венгров Румынии Келемен Хунор, глава Национальной партии консерваторов Румынии Кристиан Терхеш, представитель "Партии альтернативы для национального достоинства" Александра Пэкурару, основатель партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску, бывший замглавы разведслужбы Румынии, кандидат от партии "Лига национального действия" Силвиу Предою, а также независимые кандидаты Ана Биркхалл, Кристиан Диаконеску и Кэлин Джеорджеску.
Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.
Президентские выборы в Румынии - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
В Румынии поступило более 300 сообщений о нарушениях на выборах
Вчера, 11:03
 
В миреСправкиРумынияРоссияУкраинаНАТОTikTok
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала