https://ria.ru/20241124/chelovek-1985450319.html
В Саратовской области при стрельбе из-за дорожного конфликта погиб человек
В Саратовской области при стрельбе из-за дорожного конфликта погиб человек - РИА Новости, 24.11.2024
В Саратовской области при стрельбе из-за дорожного конфликта погиб человек
Один человек погиб, ещё один ранен в ходе стрельбы из-за дорожного конфликта в Саратовской области, следователи возбудили уголовное дело, сообщило региональное... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T16:40
2024-11-24T16:40
2024-11-24T16:40
происшествия
россия
саратовская область
маркс
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, ещё один ранен в ходе стрельбы из-за дорожного конфликта в Саратовской области, следователи возбудили уголовное дело, сообщило региональное СУСК в Telegram-канале. "По предварительным данным, 24 ноября 2024 года у дома №11 по улице Победы города Маркса между водителями произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из мужчин выстрелил в двух мужчин, находящихся в салоне автомобиля. Один из потерпевших скончался на месте, второму оказывается медицинская помощь. После совершения преступления фигурант скрылся", - говорится в сообщении. В СУСК уточнили, что следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство", части 1 статьи 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия". "В настоящее время следователями СК совместно с сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастного к совершению преступлений", - отмечается в сообщении.
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россия
саратовская область
маркс
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Неизвестный расстрелял людей в Марксе Саратовской области. Кадры СК России
В городе Марксе в Саратовской области неизвестный на авто расстрелял людей
Преступник выстрелил в двух мужчин, которые находились в авто, один из них умер на месте, сообщили в СК региона. Нападавший скрылся, возбуждено дело по факту убийства и покушения на него.
2024-11-24T16:40
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, саратовская область, маркс, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Саратовская область, Маркс, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области при стрельбе из-за дорожного конфликта погиб человек
В саратовском Марксе мужчина погиб из-за стрельбы во время дорожного конфликта