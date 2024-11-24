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Бойцы "Днепра" модернизируют FPV-дроны в полевой лаборатории - РИА Новости, 24.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/bpla-1985408188.html
Бойцы "Днепра" модернизируют FPV-дроны в полевой лаборатории
Бойцы "Днепра" модернизируют FPV-дроны в полевой лаборатории - РИА Новости, 24.11.2024
Бойцы "Днепра" модернизируют FPV-дроны в полевой лаборатории
Военнослужащие Волгоградского мотострелкового полка из состава группировки войск "Днепр" модернизируют FPV-дроны в полевой мастерской, сообщили журналистам в... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T05:10
2024-11-24T05:10
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
министерство обороны рф (минобороны рф)
беспилотники
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ГЕНИЧЕСК, 24 ноя - РИА Новости. Военнослужащие Волгоградского мотострелкового полка из состава группировки войск "Днепр" модернизируют FPV-дроны в полевой мастерской, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Полевую мастерскую военнослужащие Волгоградского мотострелкового полка из состава группировки войск "Днепр" оборудовали в зоне специальной военной операции. Для изготовления комплектующих используют 3D-принтер, что позволяет в короткие сроки обеспечить необходимыми деталями подразделения, использующие в своей боевой работе БПЛА со сбросами и FPV-дроны", — сообщили в военном ведомстве. Специалисты прошивают и дорабатывают технику для успешного поражения опорных пунктов и техники противника на правом берегу Днепра. В лабораториях инженеры разбирают трофеи - различные БПЛА самолетного типа и FPV-дроны, изучают и проводят анализ, а также разрабатывают и собирают свои уникальные модификации.
https://ria.ru/20241123/reb-1985311557.html
днепр (река)
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безопасность, днепр (река), министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепр (река), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Беспилотники
Бойцы "Днепра" модернизируют FPV-дроны в полевой лаборатории

Бойцы "Днепра" улучшают БПЛА в полевой мастерской для ударов по ВСУ

© РИА Новости / Андрей КоцПолевая мастерская в зоне СВО
Полевая мастерская в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Полевая мастерская в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 24 ноя - РИА Новости. Военнослужащие Волгоградского мотострелкового полка из состава группировки войск "Днепр" модернизируют FPV-дроны в полевой мастерской, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Полевую мастерскую военнослужащие Волгоградского мотострелкового полка из состава группировки войск "Днепр" оборудовали в зоне специальной военной операции. Для изготовления комплектующих используют 3D-принтер, что позволяет в короткие сроки обеспечить необходимыми деталями подразделения, использующие в своей боевой работе БПЛА со сбросами и FPV-дроны", — сообщили в военном ведомстве.
Специалисты прошивают и дорабатывают технику для успешного поражения опорных пунктов и техники противника на правом берегу Днепра.
В лабораториях инженеры разбирают трофеи - различные БПЛА самолетного типа и FPV-дроны, изучают и проводят анализ, а также разрабатывают и собирают свои уникальные модификации.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепр (река)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Беспилотники
 
 
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