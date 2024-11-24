https://ria.ru/20241124/bpla-1985408188.html

Бойцы "Днепра" модернизируют FPV-дроны в полевой лаборатории

Бойцы "Днепра" модернизируют FPV-дроны в полевой лаборатории - РИА Новости, 24.11.2024

Бойцы "Днепра" модернизируют FPV-дроны в полевой лаборатории

Военнослужащие Волгоградского мотострелкового полка из состава группировки войск "Днепр" модернизируют FPV-дроны в полевой мастерской, сообщили журналистам в... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T05:10

2024-11-24T05:10

2024-11-24T05:10

специальная военная операция на украине

безопасность

днепр (река)

министерство обороны рф (минобороны рф)

беспилотники

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ГЕНИЧЕСК, 24 ноя - РИА Новости. Военнослужащие Волгоградского мотострелкового полка из состава группировки войск "Днепр" модернизируют FPV-дроны в полевой мастерской, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Полевую мастерскую военнослужащие Волгоградского мотострелкового полка из состава группировки войск "Днепр" оборудовали в зоне специальной военной операции. Для изготовления комплектующих используют 3D-принтер, что позволяет в короткие сроки обеспечить необходимыми деталями подразделения, использующие в своей боевой работе БПЛА со сбросами и FPV-дроны", — сообщили в военном ведомстве. Специалисты прошивают и дорабатывают технику для успешного поражения опорных пунктов и техники противника на правом берегу Днепра. В лабораториях инженеры разбирают трофеи - различные БПЛА самолетного типа и FPV-дроны, изучают и проводят анализ, а также разрабатывают и собирают свои уникальные модификации.

https://ria.ru/20241123/reb-1985311557.html

днепр (река)

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безопасность, днепр (река), министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотники