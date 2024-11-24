https://ria.ru/20241124/bomba-1985435014.html

Песков отреагировал на заявления Киева о "грязной бомбе"

Песков отреагировал на заявления Киева о "грязной бомбе" - РИА Новости, 24.11.2024

Песков отреагировал на заявления Киева о "грязной бомбе"

Заявления о возможности получения "грязной бомбы" Киевом являются уже не простой "игрой с огнем", а чем-то большим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T13:46

2024-11-24T13:46

2024-11-24T15:30

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Заявления о возможности получения "грязной бомбы" Киевом являются уже не простой "игрой с огнем", а чем-то большим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину."Они понимают, насколько это опасно и насколько это уже даже не игра с огнем, это что-то большее", - заявил Песков, комментируя заявления о возможности получения Киевом "грязной бомбы".Слова представителя Кремля приводит Telegram-канал "Вести".Комментируя звучащие в США призывы вернуть Украине ядерное оружие, он напомнил о том, что говорили по этому поводу в Киеве."Вы слышали, были даже такие неловкие заявления из Киева о том, что, дескать, они могут быстро создать какое-то грязное ядерное оружие примитивное. Понимая угрозу только таких заявлений, они поспешили буквально через несколько часов самым решительным образом сами же это опровергнуть", - отметил Песков.

https://ria.ru/20241019/yaderka-1978769080.html

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Ольга Фомченкова

киев, россия, дмитрий песков, павел зарубин, в мире