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Песков отреагировал на заявления Киева о "грязной бомбе" - РИА Новости, 24.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:46 24.11.2024 (обновлено: 15:30 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/bomba-1985435014.html
Песков отреагировал на заявления Киева о "грязной бомбе"
Песков отреагировал на заявления Киева о "грязной бомбе" - РИА Новости, 24.11.2024
Песков отреагировал на заявления Киева о "грязной бомбе"
Заявления о возможности получения "грязной бомбы" Киевом являются уже не простой "игрой с огнем", а чем-то большим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T13:46
2024-11-24T15:30
специальная военная операция на украине
киев
россия
дмитрий песков
павел зарубин
в мире
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Заявления о возможности получения "грязной бомбы" Киевом являются уже не простой "игрой с огнем", а чем-то большим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину."Они понимают, насколько это опасно и насколько это уже даже не игра с огнем, это что-то большее", - заявил Песков, комментируя заявления о возможности получения Киевом "грязной бомбы".Слова представителя Кремля приводит Telegram-канал "Вести".Комментируя звучащие в США призывы вернуть Украине ядерное оружие, он напомнил о том, что говорили по этому поводу в Киеве."Вы слышали, были даже такие неловкие заявления из Киева о том, что, дескать, они могут быстро создать какое-то грязное ядерное оружие примитивное. Понимая угрозу только таких заявлений, они поспешили буквально через несколько часов самым решительным образом сами же это опровергнуть", - отметил Песков.
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киев, россия, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
Песков отреагировал на заявления Киева о "грязной бомбе"

Песков назвал заявления Киева о грязной бомбе чем-то большим, чем игра с огнем

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Заявления о возможности получения "грязной бомбы" Киевом являются уже не простой "игрой с огнем", а чем-то большим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
"Они понимают, насколько это опасно и насколько это уже даже не игра с огнем, это что-то большее", - заявил Песков, комментируя заявления о возможности получения Киевом "грязной бомбы".
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Слова представителя Кремля приводит Telegram-канал "Вести".
Комментируя звучащие в США призывы вернуть Украине ядерное оружие, он напомнил о том, что говорили по этому поводу в Киеве.
"Вы слышали, были даже такие неловкие заявления из Киева о том, что, дескать, они могут быстро создать какое-то грязное ядерное оружие примитивное. Понимая угрозу только таких заявлений, они поспешили буквально через несколько часов самым решительным образом сами же это опровергнуть", - отметил Песков.
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