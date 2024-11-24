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В Кремле прокомментировали заявления Киева о "грязной бомбе"
В Кремле прокомментировали заявления Киева о "грязной бомбе" - РИА Новости, 24.11.2024
В Кремле прокомментировали заявления Киева о "грязной бомбе"
В Киеве понимают, насколько опасно заявлять о возможности получения "грязной бомбы", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T13:42
2024-11-24T13:42
2024-11-24T13:42
специальная военная операция на украине
киев
россия
дмитрий песков
в мире
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павел зарубин
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Киеве понимают, насколько опасно заявлять о возможности получения "грязной бомбы", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Они понимают, насколько это опасно", - заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя заявления о возможности получения Киевом "грязной бомбы". Слова представителя Кремля приводит telegram-канал "Вести".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Кремле прокомментировали заявления Киева о "грязной бомбе"
Песков: в Киеве понимают, насколько опасно заявлять о получении грязной бомбы