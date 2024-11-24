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В Кремле прокомментировали заявления Киева о "грязной бомбе" - РИА Новости, 24.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:42 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/bomba-1985434517.html
В Кремле прокомментировали заявления Киева о "грязной бомбе"
В Кремле прокомментировали заявления Киева о "грязной бомбе" - РИА Новости, 24.11.2024
В Кремле прокомментировали заявления Киева о "грязной бомбе"
В Киеве понимают, насколько опасно заявлять о возможности получения "грязной бомбы", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T13:42
2024-11-24T13:42
специальная военная операция на украине
киев
россия
дмитрий песков
в мире
украина
грязная бомба
павел зарубин
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Киеве понимают, насколько опасно заявлять о возможности получения "грязной бомбы", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Они понимают, насколько это опасно", - заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя заявления о возможности получения Киевом "грязной бомбы". Слова представителя Кремля приводит telegram-канал "Вести".
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киев, россия, дмитрий песков, в мире, украина, грязная бомба, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Украина, Грязная бомба, Павел Зарубин
В Кремле прокомментировали заявления Киева о "грязной бомбе"

Песков: в Киеве понимают, насколько опасно заявлять о получении грязной бомбы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Киеве понимают, насколько опасно заявлять о возможности получения "грязной бомбы", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
"Они понимают, насколько это опасно", - заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя заявления о возможности получения Киевом "грязной бомбы".
Слова представителя Кремля приводит telegram-канал "Вести".
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияДмитрий ПесковВ миреУкраинаГрязная бомбаПавел Зарубин
 
 
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