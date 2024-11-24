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В Кремле прокомментировали заявления Киева о "грязной бомбе"

В Кремле прокомментировали заявления Киева о "грязной бомбе" - РИА Новости, 24.11.2024

В Кремле прокомментировали заявления Киева о "грязной бомбе"

В Киеве понимают, насколько опасно заявлять о возможности получения "грязной бомбы", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T13:42

2024-11-24T13:42

2024-11-24T13:42

специальная военная операция на украине

киев

россия

дмитрий песков

в мире

украина

грязная бомба

павел зарубин

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Киеве понимают, насколько опасно заявлять о возможности получения "грязной бомбы", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Они понимают, насколько это опасно", - заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя заявления о возможности получения Киевом "грязной бомбы". Слова представителя Кремля приводит telegram-канал "Вести".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киев, россия, дмитрий песков, в мире, украина, грязная бомба, павел зарубин