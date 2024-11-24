https://ria.ru/20241124/bmw-1985429411.html

Россиянин отсудил 300 миллионов рублей у BMW за вентилятор, пишут СМИ

Россиянин отсудил 300 миллионов рублей у BMW за вентилятор, пишут СМИ - РИА Новости, 24.11.2024

Россиянин отсудил 300 миллионов рублей у BMW за вентилятор, пишут СМИ

Бизнесмен из Подмосковья отсудил у BMW 300 миллионов рублей из-за неработающего вентилятора, пишет Mash. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T12:24

2024-11-24T12:24

2024-11-24T13:00

авто

московская область (подмосковье)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568142079_143:0:1139:560_1920x0_80_0_0_e2858af814a7de9fb32b830dc7c6b3f1.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Бизнесмен из Подмосковья отсудил у BMW 300 миллионов рублей из-за неработающего вентилятора, пишет Mash.Отмечается, что он купил BMW Х7 в 2021 году за 11 миллионов рублей в полной комплектации, куда входит обдув спинок передних сидений."Вместо этого он скрежетал по обшивке, бил по пятой точке и спине...", — говорится в публикации.В итоге мужчина обратился с иском о замене авто. Суд постановил, что BMW должна платить неустойку до замены автомобиля, но, уйдя из России, компания это не стала этого делать. Пени составили 6,5 миллиона в месяц, в итоге накопилось 300 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240910/bmv-1971884633.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, московская область (подмосковье), россия