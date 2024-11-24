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Россиянин отсудил 300 миллионов рублей у BMW за вентилятор, пишут СМИ
Россиянин отсудил 300 миллионов рублей у BMW за вентилятор, пишут СМИ - РИА Новости, 24.11.2024
Россиянин отсудил 300 миллионов рублей у BMW за вентилятор, пишут СМИ
Бизнесмен из Подмосковья отсудил у BMW 300 миллионов рублей из-за неработающего вентилятора, пишет Mash. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T12:24
2024-11-24T12:24
2024-11-24T13:00
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россия
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Бизнесмен из Подмосковья отсудил у BMW 300 миллионов рублей из-за неработающего вентилятора, пишет Mash.Отмечается, что он купил BMW Х7 в 2021 году за 11 миллионов рублей в полной комплектации, куда входит обдув спинок передних сидений."Вместо этого он скрежетал по обшивке, бил по пятой точке и спине...", — говорится в публикации.В итоге мужчина обратился с иском о замене авто. Суд постановил, что BMW должна платить неустойку до замены автомобиля, но, уйдя из России, компания это не стала этого делать. Пени составили 6,5 миллиона в месяц, в итоге накопилось 300 миллионов рублей.
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авто, московская область (подмосковье), россия
Авто, Московская область (Подмосковье), Россия
Россиянин отсудил 300 миллионов рублей у BMW за вентилятор, пишут СМИ
Mash: житель Подмосковья отсудил у BMW 300 млн из-за неработающего вентилятора