https://ria.ru/20241124/bespilotniki-1985449840.html

Над авиабазами США в Британии заметили неизвестные беспилотники

Над авиабазами США в Британии заметили неизвестные беспилотники - РИА Новости, 24.11.2024

Над авиабазами США в Британии заметили неизвестные беспилотники

Над тремя авиабазами ВВС США в Великобритании заметили неопознанные дроны, сообщает Guardian со ссылкой на представителя американских военных в Европе. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T16:31

2024-11-24T16:31

2024-11-24T19:16

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Над тремя авиабазами ВВС США в Великобритании заметили неопознанные дроны, сообщает Guardian со ссылкой на представителя американских военных в Европе."Мы можем подтвердить, что небольшие беспилотные летательные аппараты UAS были замечены в районе и над RAF Lakenheath, RAF Mildenhall и RAF Feltwell в период с 20 по 22 ноября. Их количество колебалось, и они различались по размеру и конфигурации", — говорится в материале.По данным газеты, ВВС США, использующие эти базы, еще не определили, можно ли считать объекты враждебными. При этом критически важная инфраструктура и жители не пострадали.Представитель британского оборонного ведомства отказался комментировать ситуацию.В субботу СМИ сообщали, что рядом с авианосцем ВМС Британии HMS Queen Elizabeth, пришвартованным в порту Гамбурга, обнаружили подозрительный разведывательный БПЛА, который скрылся после неудачных попыток вывести его из строя.

https://ria.ru/20241124/miny-1985236903.html

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в мире, сша, европа, великобритания