https://ria.ru/20241124/bespilotniki-1985412868.html
Власти Липецкой области рассказали о последствиях атаки украинских дронов
Власти Липецкой области рассказали о последствиях атаки украинских дронов - РИА Новости, 24.11.2024
Власти Липецкой области рассказали о последствиях атаки украинских дронов
Угроз после атаки БПЛА в Липецкой области не зафиксировано, на местах падения беспилотников продолжают работать специалисты, сообщил губернатор Игорь Артамонов... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T08:09
2024-11-24T08:09
2024-11-24T19:07
специальная военная операция на украине
липецкая область
происшествия
игорь артамонов
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Угроз после атаки БПЛА в Липецкой области не зафиксировано, на местах падения беспилотников продолжают работать специалисты, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.Ранее Минобороны России сообщило, что над территорией Липецкой области были перехвачены четыре БПЛА."Четыре беспилотника были сбиты минувшей ночью над Липецкой областью средствами ПВО. Жертв и пострадавших нет. Благодарю наших военных за обеспечение безопасности жителей региона. В настоящий момент угроз не зафиксировано. На местах падения беспилотников продолжают работать специалисты", — написал Артамонов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, происшествия, игорь артамонов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Происшествия, Игорь Артамонов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Власти Липецкой области рассказали о последствиях атаки украинских дронов
Артамонов: ночью над Липецкой областью сбили 4 БПЛА ВСУ, пострадавших нет