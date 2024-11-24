https://ria.ru/20241124/bespilotniki-1985412868.html

Власти Липецкой области рассказали о последствиях атаки украинских дронов

Власти Липецкой области рассказали о последствиях атаки украинских дронов - РИА Новости, 24.11.2024

Власти Липецкой области рассказали о последствиях атаки украинских дронов

Угроз после атаки БПЛА в Липецкой области не зафиксировано, на местах падения беспилотников продолжают работать специалисты, сообщил губернатор Игорь Артамонов... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T08:09

2024-11-24T08:09

2024-11-24T19:07

специальная военная операция на украине

липецкая область

происшествия

игорь артамонов

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Угроз после атаки БПЛА в Липецкой области не зафиксировано, на местах падения беспилотников продолжают работать специалисты, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.Ранее Минобороны России сообщило, что над территорией Липецкой области были перехвачены четыре БПЛА."Четыре беспилотника были сбиты минувшей ночью над Липецкой областью средствами ПВО. Жертв и пострадавших нет. Благодарю наших военных за обеспечение безопасности жителей региона. В настоящий момент угроз не зафиксировано. На местах падения беспилотников продолжают работать специалисты", — написал Артамонов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

липецкая область, происшествия, игорь артамонов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины