https://ria.ru/20241124/berdyansk-1985402169.html
Ракета Storm Shadow попала в бочки в порту Бердянска
Ракета Storm Shadow попала в бочки в порту Бердянска - РИА Новости, 24.11.2024
Ракета Storm Shadow попала в бочки в порту Бердянска
Украинские войска, использовав ракету Storm Shadow для атаки на морской торговый порт Бердянска в Запорожской области, попали в пустые бочки из-под топлива,... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T00:57
2024-11-24T00:57
2024-11-24T00:57
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Украинские войска, использовав ракету Storm Shadow для атаки на морской торговый порт Бердянска в Запорожской области, попали в пустые бочки из-под топлива, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил в субботу, что ВСУ нанесли удар ракетой по порту в Бердянске на побережье Азовского моря, пострадавших нет, очаги возгорания погашены. Ракетная атака не повлияла на работоспособность порта. "По предварительным данным, порт был атакован британской крылатой дальнобойной ракетой Storm Shadow", - сказал Рогов. По его словам, в результате удара повреждены несколько ранее выведенных из эксплуатации бочек из-под топлива, которые собирались сдать на утилизацию. "Ударом ракеты стоимостью 2,5 миллиона долларов уничтожены и повреждены несколько бочек из-под топлива", - сообщил он.
https://ria.ru/20241123/oreshnik-1985394136.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Бердянск, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Storm Shadow
Ракета Storm Shadow попала в бочки в порту Бердянска
Рогов: ракета Storm Shadow попала в топливные бочки в торговом порту Бердянска