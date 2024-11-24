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Ракета Storm Shadow попала в бочки в порту Бердянска - РИА Новости, 24.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:57 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/berdyansk-1985402169.html
Ракета Storm Shadow попала в бочки в порту Бердянска
Ракета Storm Shadow попала в бочки в порту Бердянска - РИА Новости, 24.11.2024
Ракета Storm Shadow попала в бочки в порту Бердянска
Украинские войска, использовав ракету Storm Shadow для атаки на морской торговый порт Бердянска в Запорожской области, попали в пустые бочки из-под топлива,... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T00:57
2024-11-24T00:57
специальная военная операция на украине
происшествия
бердянск
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
storm shadow
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Украинские войска, использовав ракету Storm Shadow для атаки на морской торговый порт Бердянска в Запорожской области, попали в пустые бочки из-под топлива, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил в субботу, что ВСУ нанесли удар ракетой по порту в Бердянске на побережье Азовского моря, пострадавших нет, очаги возгорания погашены. Ракетная атака не повлияла на работоспособность порта. "По предварительным данным, порт был атакован британской крылатой дальнобойной ракетой Storm Shadow", - сказал Рогов. По его словам, в результате удара повреждены несколько ранее выведенных из эксплуатации бочек из-под топлива, которые собирались сдать на утилизацию. "Ударом ракеты стоимостью 2,5 миллиона долларов уничтожены и повреждены несколько бочек из-под топлива", - сообщил он.
https://ria.ru/20241123/oreshnik-1985394136.html
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происшествия, бердянск, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, storm shadow
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Бердянск, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Storm Shadow
Ракета Storm Shadow попала в бочки в порту Бердянска

Рогов: ракета Storm Shadow попала в топливные бочки в торговом порту Бердянска

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТорговый порт в Бердянске
Торговый порт в Бердянске - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Торговый порт в Бердянске. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Украинские войска, использовав ракету Storm Shadow для атаки на морской торговый порт Бердянска в Запорожской области, попали в пустые бочки из-под топлива, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил в субботу, что ВСУ нанесли удар ракетой по порту в Бердянске на побережье Азовского моря, пострадавших нет, очаги возгорания погашены. Ракетная атака не повлияла на работоспособность порта.
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"По предварительным данным, порт был атакован британской крылатой дальнобойной ракетой Storm Shadow", - сказал Рогов.
По его словам, в результате удара повреждены несколько ранее выведенных из эксплуатации бочек из-под топлива, которые собирались сдать на утилизацию.
"Ударом ракеты стоимостью 2,5 миллиона долларов уничтожены и повреждены несколько бочек из-под топлива", - сообщил он.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБердянскЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныStorm Shadow
 
 
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