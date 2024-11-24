https://ria.ru/20241124/bayden-1985415081.html

"До 20 января": в США забили тревогу из-за действий Байдена по Украине

"До 20 января": в США забили тревогу из-за действий Байдена по Украине - РИА Новости, 24.11.2024

"До 20 января": в США забили тревогу из-за действий Байдена по Украине

Президент США Джо Байден в состоянии начать ядерную войну до вступления в должность Дональда Трампа, заявил военный аналитик и бывший американский разведчик... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T08:50

2024-11-24T08:50

2024-11-24T12:57

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден в состоянии начать ядерную войну до вступления в должность Дональда Трампа, заявил военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети X."Камала (Харрис. — Прим. ред.) втянула бы нас в ядерную войну с Россией в течение года. А Джо собирается сделать это до 20 января 2025 года", — написал он.По словам эксперта, американский народ доказал на выборах, что он против войны, но Байден игнорирует мнение людей, обостряя конфликт на Украине."Он станет причиной нашей смерти", — заключил Риттер.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.Как заявлял зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, Москва может применить ядерное оружие в случае необходимости, но в руководстве страны нет "сумасшедших", которые бы стремились к этому.Во вторник Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в документе сказано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или ее союзников оружия массового поражения. Также отмечается, что агрессия против Москвы или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.

https://ria.ru/20241124/frantsiya-1985420927.html

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