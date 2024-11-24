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"До 20 января": в США забили тревогу из-за действий Байдена по Украине - РИА Новости, 24.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:50 24.11.2024 (обновлено: 12:57 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/bayden-1985415081.html
"До 20 января": в США забили тревогу из-за действий Байдена по Украине
"До 20 января": в США забили тревогу из-за действий Байдена по Украине - РИА Новости, 24.11.2024
"До 20 января": в США забили тревогу из-за действий Байдена по Украине
Президент США Джо Байден в состоянии начать ядерную войну до вступления в должность Дональда Трампа, заявил военный аналитик и бывший американский разведчик... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T08:50
2024-11-24T12:57
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
джо байден
камала харрис
дональд трамп
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден в состоянии начать ядерную войну до вступления в должность Дональда Трампа, заявил военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети X."Камала (Харрис. — Прим. ред.) втянула бы нас в ядерную войну с Россией в течение года. А Джо собирается сделать это до 20 января 2025 года", — написал он.По словам эксперта, американский народ доказал на выборах, что он против войны, но Байден игнорирует мнение людей, обостряя конфликт на Украине."Он станет причиной нашей смерти", — заключил Риттер.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.Как заявлял зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, Москва может применить ядерное оружие в случае необходимости, но в руководстве страны нет "сумасшедших", которые бы стремились к этому.Во вторник Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в документе сказано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или ее союзников оружия массового поражения. Также отмечается, что агрессия против Москвы или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.
https://ria.ru/20241124/frantsiya-1985420927.html
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в мире, сша, украина, россия, джо байден, камала харрис, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"До 20 января": в США забили тревогу из-за действий Байдена по Украине

Риттер: Байден может начать ядерную войну до 20 января 2025 года

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден в состоянии начать ядерную войну до вступления в должность Дональда Трампа, заявил военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети X.
"Камала (Харрис. — Прим. ред.) втянула бы нас в ядерную войну с Россией в течение года. А Джо собирается сделать это до 20 января 2025 года", — написал он.
Ракета Storm Shadow / SCALP - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
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Вчера, 10:24
По словам эксперта, американский народ доказал на выборах, что он против войны, но Байден игнорирует мнение людей, обостряя конфликт на Украине.
«
"Он станет причиной нашей смерти", — заключил Риттер.
Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
Как заявлял зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, Москва может применить ядерное оружие в случае необходимости, но в руководстве страны нет "сумасшедших", которые бы стремились к этому.
Во вторник Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в документе сказано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или ее союзников оружия массового поражения. Также отмечается, что агрессия против Москвы или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДжо БайденКамала ХаррисДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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