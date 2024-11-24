https://ria.ru/20241124/bayden-1985407867.html

В США узнали о плане Байдена по Украине до прихода к власти Трампа

В США узнали о плане Байдена по Украине до прихода к власти Трампа - РИА Новости, 24.11.2024

В США узнали о плане Байдена по Украине до прихода к власти Трампа

Президент США Джо Байден хочет успеть максимально укрепить Украину до прихода в Белый дом Дональда Трампа в январе 2025 года. Об этом сообщает агентство... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T05:05

2024-11-24T05:05

2024-11-24T15:06

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден хочет успеть максимально укрепить Украину до прихода в Белый дом Дональда Трампа в январе 2025 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.К таким действиям Байдена, в частности, относится, разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории России, которое Москва восприняла как серьезную эскалацию конфликта, готовность списать долг в почти пять миллиардов долларов и другие.По словам источника, эта стратегия Байдена призвана помочь Зеленскому и показать Украине, что у нее есть потенциал для ответа России, если боевые действия продолжатся.При этом некоторые эксперты считают, что не все деяния Байдена за оставшиеся недели президентского срока во вред Трампу. Замдиректора Евразийского центра Атлантического совета Шелби Магид уверен, что некоторые из решений Байдена могут помочь Трампу, поскольку, возможно, укрепят позиции нового главы Белого дома в вопросе прекращения войны и подтолкнут Украину к переговорам.На этой неделе Байден разрешил поставки Украине противопехотных мин. Объединение неправительственных организаций "Международное движение за запрещение противопехотных мин" назвало это решение ужасным.

https://ria.ru/20241124/bayden-1985404126.html

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в мире, украина, россия, сша, джо байден, дональд трамп, атлантический совет