Рейтинг@Mail.ru
В США узнали о плане Байдена по Украине до прихода к власти Трампа - РИА Новости, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 24.11.2024 (обновлено: 15:06 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/bayden-1985407867.html
В США узнали о плане Байдена по Украине до прихода к власти Трампа
В США узнали о плане Байдена по Украине до прихода к власти Трампа - РИА Новости, 24.11.2024
В США узнали о плане Байдена по Украине до прихода к власти Трампа
Президент США Джо Байден хочет успеть максимально укрепить Украину до прихода в Белый дом Дональда Трампа в январе 2025 года. Об этом сообщает агентство... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T05:05
2024-11-24T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
джо байден
дональд трамп
атлантический совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978742974_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_a4b7c314264cd560a42b2d84309801f2.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден хочет успеть максимально укрепить Украину до прихода в Белый дом Дональда Трампа в январе 2025 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.К таким действиям Байдена, в частности, относится, разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории России, которое Москва восприняла как серьезную эскалацию конфликта, готовность списать долг в почти пять миллиардов долларов и другие.По словам источника, эта стратегия Байдена призвана помочь Зеленскому и показать Украине, что у нее есть потенциал для ответа России, если боевые действия продолжатся.При этом некоторые эксперты считают, что не все деяния Байдена за оставшиеся недели президентского срока во вред Трампу. Замдиректора Евразийского центра Атлантического совета Шелби Магид уверен, что некоторые из решений Байдена могут помочь Трампу, поскольку, возможно, укрепят позиции нового главы Белого дома в вопросе прекращения войны и подтолкнут Украину к переговорам.На этой неделе Байден разрешил поставки Украине противопехотных мин. Объединение неправительственных организаций "Международное движение за запрещение противопехотных мин" назвало это решение ужасным.
https://ria.ru/20241124/bayden-1985404126.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978742974_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3823aabfcc8ff462827e2293374ab327.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, джо байден, дональд трамп, атлантический совет
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Атлантический совет
В США узнали о плане Байдена по Украине до прихода к власти Трампа

Bloomberg: Байден хочет максимально усилить Украину до прихода к власти Трампа

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден хочет успеть максимально укрепить Украину до прихода в Белый дом Дональда Трампа в январе 2025 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
К таким действиям Байдена, в частности, относится, разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории России, которое Москва восприняла как серьезную эскалацию конфликта, готовность списать долг в почти пять миллиардов долларов и другие.
По словам источника, эта стратегия Байдена призвана помочь Зеленскому и показать Украине, что у нее есть потенциал для ответа России, если боевые действия продолжатся.
При этом некоторые эксперты считают, что не все деяния Байдена за оставшиеся недели президентского срока во вред Трампу. Замдиректора Евразийского центра Атлантического совета Шелби Магид уверен, что некоторые из решений Байдена могут помочь Трампу, поскольку, возможно, укрепят позиции нового главы Белого дома в вопросе прекращения войны и подтолкнут Украину к переговорам.
На этой неделе Байден разрешил поставки Украине противопехотных мин. Объединение неправительственных организаций "Международное движение за запрещение противопехотных мин" назвало это решение ужасным.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
"В оккупации". В ФРГ набросились на Байдена после его безумного решения
Вчера, 02:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденДональд ТрампАтлантический совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала