https://ria.ru/20241124/bayden-1985404126.html

"В оккупации". В ФРГ набросились на Байдена после его безумного решения

"В оккупации". В ФРГ набросились на Байдена после его безумного решения - РИА Новости, 24.11.2024

"В оккупации". В ФРГ набросились на Байдена после его безумного решения

Немецким гражданам необходимо осознать реальность перспективы войны, которую пытается развязать президент США Джо Байден, и выйти из оккупации США, заявил глава РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T02:07

2024-11-24T02:07

2024-11-24T11:34

специальная военная операция на украине

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джо байден

вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Немецким гражданам необходимо осознать реальность перспективы войны, которую пытается развязать президент США Джо Байден, и выйти из оккупации США, заявил глава тюрингского отделения партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бьорн Хеке в соцсети Х. "Германия — оккупированная страна, и к ней относятся соответствующе! <...> Остается надеяться, что угроза войны, нагнетаемая президентом США Байденом <...> разбудит смирных немцев", — выразил мнение политик.По его словам, многие немцы даже не знают, что на территории Германии осуществляют деятельность секретные службы США, которые могут вмешиваться в почтовую и телекоммуникационную тайну ФРГ."Правительство Германии хранит молчание", — добавил он.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в этом случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.

https://ria.ru/20241123/bayden-1985314514.html

https://ria.ru/20241124/tramp-1985402933.html

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в мире, сша, германия, россия, джо байден, вооруженные силы украины, владимир путин