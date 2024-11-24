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"В оккупации". В ФРГ набросились на Байдена после его безумного решения - РИА Новости, 24.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:07 24.11.2024 (обновлено: 11:34 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/bayden-1985404126.html
"В оккупации". В ФРГ набросились на Байдена после его безумного решения
"В оккупации". В ФРГ набросились на Байдена после его безумного решения - РИА Новости, 24.11.2024
"В оккупации". В ФРГ набросились на Байдена после его безумного решения
Немецким гражданам необходимо осознать реальность перспективы войны, которую пытается развязать президент США Джо Байден, и выйти из оккупации США, заявил глава РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T02:07
2024-11-24T11:34
специальная военная операция на украине
в мире
сша
германия
россия
джо байден
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Немецким гражданам необходимо осознать реальность перспективы войны, которую пытается развязать президент США Джо Байден, и выйти из оккупации США, заявил глава тюрингского отделения партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бьорн Хеке в соцсети Х. "Германия — оккупированная страна, и к ней относятся соответствующе! &lt;...&gt; Остается надеяться, что угроза войны, нагнетаемая президентом США Байденом &lt;...&gt; разбудит смирных немцев", — выразил мнение политик.По его словам, многие немцы даже не знают, что на территории Германии осуществляют деятельность секретные службы США, которые могут вмешиваться в почтовую и телекоммуникационную тайну ФРГ."Правительство Германии хранит молчание", — добавил он.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в этом случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
https://ria.ru/20241123/bayden-1985314514.html
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в мире, сша, германия, россия, джо байден, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Германия, Россия, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
"В оккупации". В ФРГ набросились на Байдена после его безумного решения

Немецкий политик Хеке: немцам нужно проснуться и выйти из-под оккупации США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Немецким гражданам необходимо осознать реальность перспективы войны, которую пытается развязать президент США Джо Байден, и выйти из оккупации США, заявил глава тюрингского отделения партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бьорн Хеке в соцсети Х.
"Германия — оккупированная страна, и к ней относятся соответствующе! <...> Остается надеяться, что угроза войны, нагнетаемая президентом США Байденом <...> разбудит смирных немцев", — выразил мнение политик.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
В США набросились на Байдена после удара "Орешником"
23 ноября, 08:47
По его словам, многие немцы даже не знают, что на территории Германии осуществляют деятельность секретные службы США, которые могут вмешиваться в почтовую и телекоммуникационную тайну ФРГ.
«
"Правительство Германии хранит молчание", — добавил он.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в этом случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.
Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
В США сообщили о перепалке и рукоприкладстве в команде Трампа
Вчера, 01:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАГерманияРоссияДжо БайденВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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