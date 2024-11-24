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В ОАЭ арестовали причастных к убийству раввина Когана - РИА Новости, 24.11.2024
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21:28 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/arest-1985474931.html
В ОАЭ арестовали причастных к убийству раввина Когана
В ОАЭ арестовали причастных к убийству раввина Когана - РИА Новости, 24.11.2024
В ОАЭ арестовали причастных к убийству раввина Когана
Правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов арестовали причастных к убийству гражданина Молдавии и Израиля раввина Цви Когана, говорится в... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T21:28
2024-11-24T21:28
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ДУБАЙ, 24 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов арестовали причастных к убийству гражданина Молдавии и Израиля раввина Цви Когана, говорится в заявлении МВД ОАЭ. Ранее в воскресенье СМИ со ссылкой на МИД Израиля сообщили, что в ОАЭ найдено тело 28-летнего раввина Цви Когана, имеющего гражданства Израиля и Молдавии. Он пропал 21 ноября и был найден убитым в автомобиле, брошенном в 150 километрах от Абу-Даби. "Правоохранительные органы ОАЭ в рекордный срок арестовали причастных к убийству гражданина Молдавии. ОАЭ не приемлют тех, кто позволяет себе покушаться на общественную безопасность", - сообщило ведомство.
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в мире, оаэ, молдавия, израиль
В мире, ОАЭ, Молдавия, Израиль
В ОАЭ арестовали причастных к убийству раввина Когана

МВД ОАЭ: причастные к убийству раввина Цви Когана арестованы

© СоцсетиЦви Коган
Цви Коган - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Соцсети
Цви Коган. Архивное фото
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ДУБАЙ, 24 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов арестовали причастных к убийству гражданина Молдавии и Израиля раввина Цви Когана, говорится в заявлении МВД ОАЭ.
Ранее в воскресенье СМИ со ссылкой на МИД Израиля сообщили, что в ОАЭ найдено тело 28-летнего раввина Цви Когана, имеющего гражданства Израиля и Молдавии. Он пропал 21 ноября и был найден убитым в автомобиле, брошенном в 150 километрах от Абу-Даби.
"Правоохранительные органы ОАЭ в рекордный срок арестовали причастных к убийству гражданина Молдавии. ОАЭ не приемлют тех, кто позволяет себе покушаться на общественную безопасность", - сообщило ведомство.
Министерство иностранных дел Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
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