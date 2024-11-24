https://ria.ru/20241124/afrika-1985407381.html

СМИ: глава переговорщиков от Африки раскритиковал финансовую сделку COP29

СМИ: глава переговорщиков от Африки раскритиковал финансовую сделку COP29 - РИА Новости, 24.11.2024

СМИ: глава переговорщиков от Африки раскритиковал финансовую сделку COP29

Глава группы переговорщиков от Африки Али Мохамед на климатической конференции ООН COP29 выступил с критикой сделки, предполагающей выделение 300 миллиардов... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T04:27

2024-11-24T04:27

2024-11-24T04:43

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африка

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конференция оон по проблемам климата в париже

климат

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава группы переговорщиков от Африки Али Мохамед на климатической конференции ООН COP29 выступил с критикой сделки, предполагающей выделение 300 миллиардов долларов в год бедным странам на борьбу с потеплением климата, передает агентство France Presse. Ранее агентство сообщило, что финансовую сделку одобрили около 200 стран, при этом официальный представитель Индии выступила против. "Мы крайне разочарованы отсутствием прогресса по вопросам, критически важным для Африки... Африка била и будет бить тревогу по поводу недостаточности климатического финансирования", - заявил Мохамед.

https://ria.ru/20241117/trump-1983813777.html

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