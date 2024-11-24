Рейтинг@Mail.ru
СМИ: глава переговорщиков от Африки раскритиковал финансовую сделку COP29 - РИА Новости, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:27 24.11.2024 (обновлено: 04:43 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/afrika-1985407381.html
СМИ: глава переговорщиков от Африки раскритиковал финансовую сделку COP29
СМИ: глава переговорщиков от Африки раскритиковал финансовую сделку COP29 - РИА Новости, 24.11.2024
СМИ: глава переговорщиков от Африки раскритиковал финансовую сделку COP29
Глава группы переговорщиков от Африки Али Мохамед на климатической конференции ООН COP29 выступил с критикой сделки, предполагающей выделение 300 миллиардов... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T04:27
2024-11-24T04:43
в мире
африка
оон
индия
конференция оон по проблемам климата в париже
климат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982723021_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b959aae2cfaf7e95d1efb9ae8dc1af8a.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава группы переговорщиков от Африки Али Мохамед на климатической конференции ООН COP29 выступил с критикой сделки, предполагающей выделение 300 миллиардов долларов в год бедным странам на борьбу с потеплением климата, передает агентство France Presse. Ранее агентство сообщило, что финансовую сделку одобрили около 200 стран, при этом официальный представитель Индии выступила против. "Мы крайне разочарованы отсутствием прогресса по вопросам, критически важным для Африки... Африка била и будет бить тревогу по поводу недостаточности климатического финансирования", - заявил Мохамед.
https://ria.ru/20241117/trump-1983813777.html
африка
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982723021_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_30b40015c3e5d078656b5c2b4c7745a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, африка, оон, индия, конференция оон по проблемам климата в париже, климат
В мире, Африка, ООН, Индия, Конференция ООН по проблемам климата в Париже, Климат
СМИ: глава переговорщиков от Африки раскритиковал финансовую сделку COP29

Агентство AFP: сделка COP29 разочаровала главу переговорщиков от Африки

© AP Photo / Sergei GritsПодготовка к 29-й конференции ООН по вопросам изменения климата в Баку
Подготовка к 29-й конференции ООН по вопросам изменения климата в Баку - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Подготовка к 29-й конференции ООН по вопросам изменения климата в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава группы переговорщиков от Африки Али Мохамед на климатической конференции ООН COP29 выступил с критикой сделки, предполагающей выделение 300 миллиардов долларов в год бедным странам на борьбу с потеплением климата, передает агентство France Presse.
Ранее агентство сообщило, что финансовую сделку одобрили около 200 стран, при этом официальный представитель Индии выступила против.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
"Россия уже теряет территории": неожиданное последствие победы Трампа
17 ноября, 08:00
"Мы крайне разочарованы отсутствием прогресса по вопросам, критически важным для Африки... Африка била и будет бить тревогу по поводу недостаточности климатического финансирования", - заявил Мохамед.
 
В миреАфрикаООНИндияКонференция ООН по проблемам климата в ПарижеКлимат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала