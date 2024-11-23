Рейтинг@Mail.ru
"С каждым днем". Зеленскому сообщили пугающие новости с фронта - РИА Новости, 23.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 23.11.2024 (обновлено: 22:53 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/zelenskiy-1985373025.html
"С каждым днем". Зеленскому сообщили пугающие новости с фронта
"С каждым днем". Зеленскому сообщили пугающие новости с фронта - РИА Новости, 23.11.2024
"С каждым днем". Зеленскому сообщили пугающие новости с фронта
Владимир Зеленский столкнулся с серьезными проблемами на фронте из-за наступления российских войск, пишет Parisien. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T18:20
2024-11-23T22:53
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
донецкая народная республика
донецк
владимир зеленский
вооруженные силы украины
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982846575_63:0:3008:1657_1920x0_80_0_0_29d75a8134a22e5f79ffb944be0b445e.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский столкнулся с серьезными проблемами на фронте из-за наступления российских войск, пишет Parisien."Для войск Владимира Зеленского на местах складывается действительно сложная ситуация. Российская армия продолжает наступать на востоке страны, с каждым днем захватывая или окружая все новые населенные пункты", — говорится в публикации.Отмечается, что российские войска приближаются к важному городу Покровску (так киевский режим называет Красноармейск). Автор статьи пояснил, что этот населенный пункт важен для обеспечения логистики ВСУ на этом направлении.При этом авторы статьи предупреждают Зеленского, что американская помощь ВСУ также сейчас под угрозой из-за предстоящего прихода к власти избранного президента Дональда Трампа.Город Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны сообщало 29 октября. Город расположен северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241123/oreshnik-1985350351.html
https://ria.ru/20241123/ukraina-1985361204.html
красноармейск
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982846575_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1636d19fa7876d93c4acb8a9ab2fe4ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, красноармейск, донецкая народная республика, донецк, владимир зеленский, вооруженные силы украины, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Донецк, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп
"С каждым днем". Зеленскому сообщили пугающие новости с фронта

Parisien: Украина с каждым днем теряет все больше населенных пунктов

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский столкнулся с серьезными проблемами на фронте из-за наступления российских войск, пишет Parisien.
"Для войск Владимира Зеленского на местах складывается действительно сложная ситуация. Российская армия продолжает наступать на востоке страны, с каждым днем захватывая или окружая все новые населенные пункты", — говорится в публикации.
Удар по Днепропетровску. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
На Западе сделали тревожное заявление после удара "Орешником"
Вчера, 15:23
Отмечается, что российские войска приближаются к важному городу Покровску (так киевский режим называет Красноармейск). Автор статьи пояснил, что этот населенный пункт важен для обеспечения логистики ВСУ на этом направлении.
При этом авторы статьи предупреждают Зеленского, что американская помощь ВСУ также сейчас под угрозой из-за предстоящего прихода к власти избранного президента Дональда Трампа.
Город Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны сообщало 29 октября. Город расположен северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
На Украине обратились к ВСУ из-за ситуации в зоне СВО
Вчера, 16:47
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаДонецкВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала