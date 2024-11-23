https://ria.ru/20241123/zelenskiy-1985373025.html

"С каждым днем". Зеленскому сообщили пугающие новости с фронта

"С каждым днем". Зеленскому сообщили пугающие новости с фронта - РИА Новости, 23.11.2024

"С каждым днем". Зеленскому сообщили пугающие новости с фронта

Владимир Зеленский столкнулся с серьезными проблемами на фронте из-за наступления российских войск, пишет Parisien. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T18:20

2024-11-23T18:20

2024-11-23T22:53

специальная военная операция на украине

в мире

красноармейск

донецкая народная республика

донецк

владимир зеленский

вооруженные силы украины

дональд трамп

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский столкнулся с серьезными проблемами на фронте из-за наступления российских войск, пишет Parisien."Для войск Владимира Зеленского на местах складывается действительно сложная ситуация. Российская армия продолжает наступать на востоке страны, с каждым днем захватывая или окружая все новые населенные пункты", — говорится в публикации.Отмечается, что российские войска приближаются к важному городу Покровску (так киевский режим называет Красноармейск). Автор статьи пояснил, что этот населенный пункт важен для обеспечения логистики ВСУ на этом направлении.При этом авторы статьи предупреждают Зеленского, что американская помощь ВСУ также сейчас под угрозой из-за предстоящего прихода к власти избранного президента Дональда Трампа.Город Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны сообщало 29 октября. Город расположен северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241123/oreshnik-1985350351.html

https://ria.ru/20241123/ukraina-1985361204.html

красноармейск

донецкая народная республика

донецк

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в мире, красноармейск, донецкая народная республика, донецк, владимир зеленский, вооруженные силы украины, дональд трамп