https://ria.ru/20241123/zelenskiy-1985328480.html

"Заткнись, придурок": Зеленского предупредили после слов про удар России

"Заткнись, придурок": Зеленского предупредили после слов про удар России - РИА Новости, 23.11.2024

"Заткнись, придурок": Зеленского предупредили после слов про удар России

Реакция Владимира Зеленского на российский удар новейшей ракетой "Орешник" вызвали гнев пользователей социальной сети X. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T11:33

2024-11-23T11:33

2024-11-23T11:33

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Реакция Владимира Зеленского на российский удар новейшей ракетой "Орешник" вызвали гнев пользователей социальной сети X.Глава киевского режима в своем обращении призвал иностранные государства вмешаться и отреагировать на атаку по оборонно-промышленному комплексу в Днепропетровске."Заткнись, придурок", — посоветовал ему Mike Frost."Вы с НАТО начали этот бардак, используя наши ракеты большой и средней дальности", — отметил Lab Ratt."Я запутался, разве не вы первыми запустили западные ракеты дальнего действия по России?" — спросил David."Сдавайся. Все кончено, чертов мошенник", — призвал Axcalibur890."Вопиющее лицемерие Зеленского. Он провоцирует эскалацию, игнорируя призывы к миру. Прекрати разжигать войну!" — написал Fawad Hasnain.В четверг Путин выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины: в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул Путин.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.

https://ria.ru/20241123/ukraina-1985323545.html

https://ria.ru/20241123/bayden-1985314514.html

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