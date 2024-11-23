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"Заткнись, придурок": Зеленского предупредили после слов про удар России - РИА Новости, 23.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:33 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/zelenskiy-1985328480.html
"Заткнись, придурок": Зеленского предупредили после слов про удар России
"Заткнись, придурок": Зеленского предупредили после слов про удар России - РИА Новости, 23.11.2024
"Заткнись, придурок": Зеленского предупредили после слов про удар России
Реакция Владимира Зеленского на российский удар новейшей ракетой "Орешник" вызвали гнев пользователей социальной сети X. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T11:33
2024-11-23T11:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
днепропетровск
владимир зеленский
джо байден
нато
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Реакция Владимира Зеленского на российский удар новейшей ракетой "Орешник" вызвали гнев пользователей социальной сети X.Глава киевского режима в своем обращении призвал иностранные государства вмешаться и отреагировать на атаку по оборонно-промышленному комплексу в Днепропетровске."Заткнись, придурок", — посоветовал ему Mike Frost."Вы с НАТО начали этот бардак, используя наши ракеты большой и средней дальности", — отметил Lab Ratt."Я запутался, разве не вы первыми запустили западные ракеты дальнего действия по России?" — спросил David.&quot;Сдавайся. Все кончено, чертов мошенник&quot;, — призвал Axcalibur890."Вопиющее лицемерие Зеленского. Он провоцирует эскалацию, игнорируя призывы к миру. Прекрати разжигать войну!" — написал Fawad Hasnain.В четверг Путин выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины: в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул Путин.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
https://ria.ru/20241123/ukraina-1985323545.html
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в мире, россия, украина, днепропетровск, владимир зеленский, джо байден, нато, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Днепропетровск, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ

"Заткнись, придурок": Зеленского предупредили после слов про удар России

© AP Photo / Eduardo MunozВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Реакция Владимира Зеленского на российский удар новейшей ракетой "Орешник" вызвали гнев пользователей социальной сети X.
Глава киевского режима в своем обращении призвал иностранные государства вмешаться и отреагировать на атаку по оборонно-промышленному комплексу в Днепропетровске.
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
"Они в бункере": на Украине испугались нового удара
Вчера, 10:41
"Заткнись, придурок", — посоветовал ему Mike Frost.
"Вы с НАТО начали этот бардак, используя наши ракеты большой и средней дальности", — отметил Lab Ratt.
"Я запутался, разве не вы первыми запустили западные ракеты дальнего действия по России?" — спросил David.
«

"Сдавайся. Все кончено, чертов мошенник", — призвал Axcalibur890.

"Вопиющее лицемерие Зеленского. Он провоцирует эскалацию, игнорируя призывы к миру. Прекрати разжигать войну!" — написал Fawad Hasnain.
В четверг Путин выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины: в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул Путин.
Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
В США набросились на Байдена после удара "Орешником"
Вчера, 08:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДнепропетровскВладимир ЗеленскийДжо БайденНАТОВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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