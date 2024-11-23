https://ria.ru/20241123/zakon-1985386136.html

Путин подписал закон о порядке предоставления жилья служащим по контракту

Путин подписал закон о порядке предоставления жилья служащим по контракту - РИА Новости, 23.11.2024

Путин подписал закон о порядке предоставления жилья служащим по контракту

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым уточняется порядок предоставления жилья военнослужащим по контракту, которые в определенный период... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T20:30

2024-11-23T20:30

2024-11-23T20:30

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_0:72:3146:1842_1920x0_80_0_0_94a2f106c4512b2b6b93708fb653e0ac.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым уточняется порядок предоставления жилья военнослужащим по контракту, которые в определенный период службы были иностранными гражданами. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документом устанавливается, что военнослужащие по контракту, которые в определенный период прохождения военной службы были иностранными гражданами, продолжительность военной службы которых достигла 20 лет и более, либо подлежащие увольнению с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, признаются нуждающимися в жилье. В случае, если военнослужащие в определенный период службы одновременно являлись военнослужащими иностранного государства, их общая продолжительность военной службы в целях признания их нуждающимися в жилых помещениях определяется из расчета 2 дня военной службы в указанный период за 1 день военной службы после окончания указанного периода, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Также определяется порядок включения указанных военнослужащих в реестр участников накопительно-ипотечной системы, а также порядок расчета им накопительных взносов за период военной службы по контракту.

https://ria.ru/20241121/medvedev-1985038217.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество