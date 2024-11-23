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Путин подписал закон о порядке предоставления жилья служащим по контракту - РИА Новости, 23.11.2024
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20:30 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/zakon-1985386136.html
Путин подписал закон о порядке предоставления жилья служащим по контракту
Путин подписал закон о порядке предоставления жилья служащим по контракту - РИА Новости, 23.11.2024
Путин подписал закон о порядке предоставления жилья служащим по контракту
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым уточняется порядок предоставления жилья военнослужащим по контракту, которые в определенный период... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T20:30
2024-11-23T20:30
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым уточняется порядок предоставления жилья военнослужащим по контракту, которые в определенный период службы были иностранными гражданами. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документом устанавливается, что военнослужащие по контракту, которые в определенный период прохождения военной службы были иностранными гражданами, продолжительность военной службы которых достигла 20 лет и более, либо подлежащие увольнению с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, признаются нуждающимися в жилье. В случае, если военнослужащие в определенный период службы одновременно являлись военнослужащими иностранного государства, их общая продолжительность военной службы в целях признания их нуждающимися в жилых помещениях определяется из расчета 2 дня военной службы в указанный период за 1 день военной службы после окончания указанного периода, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Также определяется порядок включения указанных военнослужащих в реестр участников накопительно-ипотечной системы, а также порядок расчета им накопительных взносов за период военной службы по контракту.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон о порядке предоставления жилья служащим по контракту

Путин подписал закон о предоставлении жилья контрактникам, бывшим иностранцами

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым уточняется порядок предоставления жилья военнослужащим по контракту, которые в определенный период службы были иностранными гражданами. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Документом устанавливается, что военнослужащие по контракту, которые в определенный период прохождения военной службы были иностранными гражданами, продолжительность военной службы которых достигла 20 лет и более, либо подлежащие увольнению с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, признаются нуждающимися в жилье.
В случае, если военнослужащие в определенный период службы одновременно являлись военнослужащими иностранного государства, их общая продолжительность военной службы в целях признания их нуждающимися в жилых помещениях определяется из расчета 2 дня военной службы в указанный период за 1 день военной службы после окончания указанного периода, если иное не предусмотрено международным договором РФ.
Также определяется порядок включения указанных военнослужащих в реестр участников накопительно-ипотечной системы, а также порядок расчета им накопительных взносов за период военной службы по контракту.
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