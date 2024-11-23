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Путин подписал закон о материальной ответственности добровольцев
Путин подписал закон о материальной ответственности добровольцев - РИА Новости, 23.11.2024
Путин подписал закон о материальной ответственности добровольцев
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается ответственность для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, за утрату либо РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T20:23
2024-11-23T20:23
2024-11-23T20:23
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается ответственность для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, за утрату либо намеренное приведение в негодность выданных материальных средств, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Авторами инициативы выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, первый замглавы комитета Андрей Красов и глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев. Законом распространяется действие ФЗ "О материальной ответственности военнослужащих" на граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, они будут привлекаться к материальной ответственности за ущерб, причиненный ими имуществу при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании. Согласно тексту документа, добровольцы будут привлекаться к материальной ответственности и возмещать ущерб на условиях, в размерах и порядке, которые предусмотрены для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, с учетом некоторых особенностей. В частности, для производства соответствующих расчетов к гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, применяется 50% денежного содержания за календарный месяц. Согласно закону, ежемесячные денежные удержания для возмещения причиненного ущерба гражданами, пребывающими в добровольческих формированиях, производятся из денежного содержания и других выплат в размере 20% выплат, начисленных за месяц. Также устанавливается, что общий размер всех денежных удержаний для добровольцев не может превышать 50% денежного содержания и других денежных выплат, начисленных за месяц.
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россия, владимир путин, андрей картаполов, андрей красов, общество
Россия, Владимир Путин, Андрей Картаполов, Андрей Красов, Общество
Путин подписал закон о материальной ответственности добровольцев
Путин подписал закон о материальной ответственности военнослужащих-добровольцев
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
, которым устанавливается ответственность для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, за утрату либо намеренное приведение в негодность выданных материальных средств, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Авторами инициативы выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов
, первый замглавы комитета Андрей Красов
и глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев
.
Законом распространяется действие ФЗ "О материальной ответственности военнослужащих" на граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, они будут привлекаться к материальной ответственности за ущерб, причиненный ими имуществу при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании.
Согласно тексту документа, добровольцы будут привлекаться к материальной ответственности и возмещать ущерб на условиях, в размерах и порядке, которые предусмотрены для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, с учетом некоторых особенностей.
В частности, для производства соответствующих расчетов к гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, применяется 50% денежного содержания за календарный месяц.
Согласно закону, ежемесячные денежные удержания для возмещения причиненного ущерба гражданами, пребывающими в добровольческих формированиях, производятся из денежного содержания и других выплат в размере 20% выплат, начисленных за месяц.
Также устанавливается, что общий размер всех денежных удержаний для добровольцев не может превышать 50% денежного содержания и других денежных выплат, начисленных за месяц.