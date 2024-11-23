https://ria.ru/20241123/zakon-1985385586.html

Путин подписал закон о материальной ответственности добровольцев

Путин подписал закон о материальной ответственности добровольцев - РИА Новости, 23.11.2024

Путин подписал закон о материальной ответственности добровольцев

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается ответственность для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, за утрату либо РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T20:23

2024-11-23T20:23

2024-11-23T20:23

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается ответственность для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, за утрату либо намеренное приведение в негодность выданных материальных средств, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Авторами инициативы выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, первый замглавы комитета Андрей Красов и глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев. Законом распространяется действие ФЗ "О материальной ответственности военнослужащих" на граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, они будут привлекаться к материальной ответственности за ущерб, причиненный ими имуществу при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании. Согласно тексту документа, добровольцы будут привлекаться к материальной ответственности и возмещать ущерб на условиях, в размерах и порядке, которые предусмотрены для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, с учетом некоторых особенностей. В частности, для производства соответствующих расчетов к гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, применяется 50% денежного содержания за календарный месяц. Согласно закону, ежемесячные денежные удержания для возмещения причиненного ущерба гражданами, пребывающими в добровольческих формированиях, производятся из денежного содержания и других выплат в размере 20% выплат, начисленных за месяц. Также устанавливается, что общий размер всех денежных удержаний для добровольцев не может превышать 50% денежного содержания и других денежных выплат, начисленных за месяц.

https://ria.ru/20241123/putin-1985370748.html

https://ria.ru/20241111/proekt--1983184389.html

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россия, владимир путин, андрей картаполов, андрей красов, общество