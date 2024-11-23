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Путин подписал закон о лимитировании выдачи ипотеки физлицам - РИА Новости, 23.11.2024
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20:11 23.11.2024 (обновлено: 20:15 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/zakon-1985383208.html
Путин подписал закон о лимитировании выдачи ипотеки физлицам
Путин подписал закон о лимитировании выдачи ипотеки физлицам - РИА Новости, 23.11.2024
Путин подписал закон о лимитировании выдачи ипотеки физлицам
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий Банку России право с 1 апреля 2025 года устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотечным и... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T20:11
2024-11-23T20:15
общество
ипотека
россия
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий Банку России право с 1 апреля 2025 года устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотечным и автомобильным кредитам (займам), предоставляемым гражданам. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Первоначальная редакция, прошедшая первое чтение в феврале, предоставляла ЦБ такое право лишь в отношении ипотечных кредитов (займов) физлиц, за исключением кредитов, обеспеченных ипотекой воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания.За это время обеспокоенность ЦБ успели вызвать и автокредиты, которые показывали бурный рост, в том числе за счет ослабления банками стандартов кредитования. Поэтому в ходе второго чтения 11 ноября Госдума поддержала поправку, позволяющую Банку России устанавливать МПЛ и по кредитам (займам) физлиц под залог автомототранспортного средства.Согласно пояснительной записке, изменения позволят снизить закредитованность граждан и предотвратить накопление рисков кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) за счет ограничения возможности предоставления рискованных ипотечных кредитов (займов).ЦБ с 1 января 2022 года устанавливает макропруденциальные лимиты, под которыми понимается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов (займов) в общем объеме кредитов (займов), выданных кредитной организацией и МФО в течение квартала. Однако такие лимиты не применяются, в частности, к ипотечным кредитам физлицам и к автокредитам.В марте текущего года заместитель руководителя департамента финансовой стабильности ЦБ Евгений Румянцев говорил, что регулятор после получения права вводить количественные ограничения в ипотеке не планирует применять эти меры к военной ипотеке; ипотечным кредитам, выдаваемым в новых регионах; кредитам на рефинансирование кредитов заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.Согласно материалам ЦБ, ограничения на выдачу ипотеки могут быть введены ориентировочно с 1 июля 2025 года, причем сначала предлагается ввести лимиты по кредитам на финансирование по договору участия в долевом строительстве и по кредитам на приобретение жилого помещения или апартаментов под залог приобретаемой недвижимости. В случае необходимости, но не ранее 1 января 2026 года, ЦБ может ввести лимит по кредитам на строительство индивидуального жилого дома под залог земельного участка и (или) строящегося (построенного) на нем жилого дома, а также лимит на прочие ипотечные кредиты.МФО (кроме государственных) ввиду законодательных ограничений сейчас не предоставляют ипотечные кредиты, но вправе их приобретать. Чтобы исключить схемы обхода регулирования, когда банк передает выданные ипотечные кредиты дочерней МФО, ЦБ планирует распространить соответствующее регулирование и на микрофинансовые организации, введя для них один общий макропруденциальный лимит для всех видов ипотечных кредитов.
https://realty.ria.ru/20241121/ciluanov-1984954694.html
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общество, ипотека, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Общество, Ипотека, Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
Путин подписал закон о лимитировании выдачи ипотеки физлицам

Путин подписал закон, позволяющий ЦБ лимитировать выдачу ипотеки физлицам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий Банку России право с 1 апреля 2025 года устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотечным и автомобильным кредитам (займам), предоставляемым гражданам. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Первоначальная редакция, прошедшая первое чтение в феврале, предоставляла ЦБ такое право лишь в отношении ипотечных кредитов (займов) физлиц, за исключением кредитов, обеспеченных ипотекой воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания.
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За это время обеспокоенность ЦБ успели вызвать и автокредиты, которые показывали бурный рост, в том числе за счет ослабления банками стандартов кредитования. Поэтому в ходе второго чтения 11 ноября Госдума поддержала поправку, позволяющую Банку России устанавливать МПЛ и по кредитам (займам) физлиц под залог автомототранспортного средства.
Согласно пояснительной записке, изменения позволят снизить закредитованность граждан и предотвратить накопление рисков кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) за счет ограничения возможности предоставления рискованных ипотечных кредитов (займов).
ЦБ с 1 января 2022 года устанавливает макропруденциальные лимиты, под которыми понимается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов (займов) в общем объеме кредитов (займов), выданных кредитной организацией и МФО в течение квартала. Однако такие лимиты не применяются, в частности, к ипотечным кредитам физлицам и к автокредитам.
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В марте текущего года заместитель руководителя департамента финансовой стабильности ЦБ Евгений Румянцев говорил, что регулятор после получения права вводить количественные ограничения в ипотеке не планирует применять эти меры к военной ипотеке; ипотечным кредитам, выдаваемым в новых регионах; кредитам на рефинансирование кредитов заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Согласно материалам ЦБ, ограничения на выдачу ипотеки могут быть введены ориентировочно с 1 июля 2025 года, причем сначала предлагается ввести лимиты по кредитам на финансирование по договору участия в долевом строительстве и по кредитам на приобретение жилого помещения или апартаментов под залог приобретаемой недвижимости. В случае необходимости, но не ранее 1 января 2026 года, ЦБ может ввести лимит по кредитам на строительство индивидуального жилого дома под залог земельного участка и (или) строящегося (построенного) на нем жилого дома, а также лимит на прочие ипотечные кредиты.
МФО (кроме государственных) ввиду законодательных ограничений сейчас не предоставляют ипотечные кредиты, но вправе их приобретать. Чтобы исключить схемы обхода регулирования, когда банк передает выданные ипотечные кредиты дочерней МФО, ЦБ планирует распространить соответствующее регулирование и на микрофинансовые организации, введя для них один общий макропруденциальный лимит для всех видов ипотечных кредитов.
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