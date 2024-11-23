https://ria.ru/20241123/zaes-1985324811.html
На ЗАЭС ввели в строй отключенную высоковольтную линию
На ЗАЭС ввели в строй отключенную высоковольтную линию - РИА Новости, 23.11.2024
На ЗАЭС ввели в строй отключенную высоковольтную линию
Отключенная ранее автоматикой высоковольтная линия "Днепровская" 750 кВ введена в строй на Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям АЭС... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T10:48
2024-11-23T10:48
2024-11-23T10:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Отключенная ранее автоматикой высоковольтная линия "Днепровская" 750 кВ введена в строй на Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям АЭС Евгения Яшина.Высоковольтная линия энергоснабжения 750 киловольт "Днепровская" в четверг была отключена на Запорожской АЭС действием автоматики, нарушений пределов и условий безопасности нет, сообщила ранее пресс-служба станции. Собственные нужды АЭС были запитаны от линии 330 кВ "Ферросплавная -1"."Днепровская линия введена в строй", - сообщила Яшина.На данный момент энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Ферросплавная -1", отметила она.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20241122/zaes-1985216991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская аэс, новости - ядерные технологии, запорожская область
Запорожская АЭС, Новости - Ядерные технологии, Запорожская область
На ЗАЭС ввели в строй отключенную высоковольтную линию
На ЗАЭС ввели в строй отключенную автоматикой высоковольтную линию "Днепровская"
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Отключенная ранее автоматикой высоковольтная линия "Днепровская" 750 кВ введена в строй на Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям АЭС Евгения Яшина.
Высоковольтная линия энергоснабжения 750 киловольт "Днепровская" в четверг была отключена на Запорожской АЭС действием автоматики, нарушений пределов и условий безопасности нет, сообщила ранее пресс-служба станции. Собственные нужды АЭС были запитаны от линии 330 кВ "Ферросплавная -1".
"Днепровская линия введена в строй", - сообщила Яшина.
На данный момент энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Ферросплавная -1", отметила она.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
- на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
.