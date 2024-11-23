ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска выпустили шесть кассетных снарядов по Горловке
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНеразорвавшийся кассетный суббоеприпас на месте обстрела ВСУ
Неразорвавшийся кассетный суббоеприпас на месте обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР шестью кассетными снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.15 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 19.15 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства.
При украинском обстреле Горловки пострадали 12 мирных жителей
21 ноября, 13:26
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
В Горловке при обстреле повреждена станция скорой помощи
19 ноября, 15:46