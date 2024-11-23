https://ria.ru/20241123/vsu-1985371827.html

Боец "Ахмата" рассказал о ситуации для ВСУ в Курской области

Боец "Ахмата" рассказал о ситуации для ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.11.2024

Боец "Ахмата" рассказал о ситуации для ВСУ в Курской области

ВСУ рискуют остаться без подвоза провизии и боеприпасов на одном из участков в Курской области, где с наступлением российских сил увеличивается расстояние между РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T18:16

2024-11-23T18:16

2024-11-23T18:16

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вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛ., 23 ноя - РИА Новости. ВСУ рискуют остаться без подвоза провизии и боеприпасов на одном из участков в Курской области, где с наступлением российских сил увеличивается расстояние между позициями ВСУ, рассказал РИА Новости боец "Барин" из отряда командира с позывным "Каштан" спецназа "Ахмат". "Наши наступают по флангам, здесь они (ВСУ – ред.) растянулись, и у них проблема с подвозом будет скоро большая, посмотрим, сколько они протянут", - рассказал боец. Он уточнил, что подвоз и ротацию затрудняют и размытые из-за погоды дороги.

https://ria.ru/20241123/unichtozhenie-1985361888.html

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курская область, вооруженные силы украины, в мире