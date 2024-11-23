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Боец "Ахмата" рассказал о ситуации для ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:16 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/vsu-1985371827.html
Боец "Ахмата" рассказал о ситуации для ВСУ в Курской области
Боец "Ахмата" рассказал о ситуации для ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.11.2024
Боец "Ахмата" рассказал о ситуации для ВСУ в Курской области
ВСУ рискуют остаться без подвоза провизии и боеприпасов на одном из участков в Курской области, где с наступлением российских сил увеличивается расстояние между РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T18:16
2024-11-23T18:16
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
в мире
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КУРСКАЯ ОБЛ., 23 ноя - РИА Новости. ВСУ рискуют остаться без подвоза провизии и боеприпасов на одном из участков в Курской области, где с наступлением российских сил увеличивается расстояние между позициями ВСУ, рассказал РИА Новости боец "Барин" из отряда командира с позывным "Каштан" спецназа "Ахмат". "Наши наступают по флангам, здесь они (ВСУ – ред.) растянулись, и у них проблема с подвозом будет скоро большая, посмотрим, сколько они протянут", - рассказал боец. Он уточнил, что подвоз и ротацию затрудняют и размытые из-за погоды дороги.
https://ria.ru/20241123/unichtozhenie-1985361888.html
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курская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Боец "Ахмата" рассказал о ситуации для ВСУ в Курской области

Боец "Барин": ВСУ рискуют остаться без подвоза боеприпасов в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий батальонной тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области
Военнослужащий батальонной тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий батальонной тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛ., 23 ноя - РИА Новости. ВСУ рискуют остаться без подвоза провизии и боеприпасов на одном из участков в Курской области, где с наступлением российских сил увеличивается расстояние между позициями ВСУ, рассказал РИА Новости боец "Барин" из отряда командира с позывным "Каштан" спецназа "Ахмат".
"Наши наступают по флангам, здесь они (ВСУ – ред.) растянулись, и у них проблема с подвозом будет скоро большая, посмотрим, сколько они протянут", - рассказал боец.
Он уточнил, что подвоз и ротацию затрудняют и размытые из-за погоды дороги.
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Вчера, 16:52
 
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