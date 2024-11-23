https://ria.ru/20241123/vsu-1985358401.html
Бойцы "Севера" уничтожили пять единиц техники ВСУ в Харьковской области
Бойцы "Севера" уничтожили пять единиц техники ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 23.11.2024
Бойцы "Севера" уничтожили пять единиц техники ВСУ в Харьковской области
Операторы дронов группировки войск "Север" уничтожили в Харьковской области пять украинских военных автомобилей, следует из видео, опубликованного Минобороны. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T16:32
2024-11-23T16:32
2024-11-23T17:10
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
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безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Операторы дронов группировки войск "Север" уничтожили в Харьковской области пять украинских военных автомобилей, следует из видео, опубликованного Минобороны. "Военнослужащими разведывательного подразделения <…> с помощью БПЛА были выявлены пять единиц автомобильной техники ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на автомобили противника", — пояснили в пресс-службе. Расчеты FPV-дронов оперативно уничтожили машины, в том числе во время движения, отметили в военном ведомстве. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по автомобилям.Согласно сегодняшней сводке Минобороны, за последние сутки группировка "Север" на Харьковском направлении нанесла поражение подразделениям трех бригад ВСУ. Потери украинской армии составили около 40 человек убитыми и ранеными и пять единиц техники.
https://ria.ru/20241123/aerodrom-1985347705.html
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харьковская область
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Уничтожение автомобильной техники ВСУ в Харьковской области
Прямые попадания: ударами дронов поражено нескольких единиц автомобильной техники ВСУ в Харьковской области. Разведчики группировки войск «Север» с помощью БпЛА выявили пять единиц автомобильной техники противника. После анализа разведданных было принято решение об огневом воздействии по автомобилям ВСУ. Обнаруженные цели были оперативно уничтожены расчетами FPV-дронов.
2024-11-23T16:32
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PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Севера" уничтожили пять единиц техники ВСУ в Харьковской области
МО РФ: операторы FPV-дронов уничтожили пять машин ВСУ в Харьковской области