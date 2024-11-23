https://ria.ru/20241123/vsu-1985358401.html

Бойцы "Севера" уничтожили пять единиц техники ВСУ в Харьковской области

Бойцы "Севера" уничтожили пять единиц техники ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 23.11.2024

Бойцы "Севера" уничтожили пять единиц техники ВСУ в Харьковской области

Операторы дронов группировки войск "Север" уничтожили в Харьковской области пять украинских военных автомобилей, следует из видео, опубликованного Минобороны. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T16:32

2024-11-23T16:32

2024-11-23T17:10

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Операторы дронов группировки войск "Север" уничтожили в Харьковской области пять украинских военных автомобилей, следует из видео, опубликованного Минобороны. "Военнослужащими разведывательного подразделения <…> с помощью БПЛА были выявлены пять единиц автомобильной техники ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на автомобили противника", — пояснили в пресс-службе. Расчеты FPV-дронов оперативно уничтожили машины, в том числе во время движения, отметили в военном ведомстве. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по автомобилям.Согласно сегодняшней сводке Минобороны, за последние сутки группировка "Север" на Харьковском направлении нанесла поражение подразделениям трех бригад ВСУ. Потери украинской армии составили около 40 человек убитыми и ранеными и пять единиц техники.

https://ria.ru/20241123/aerodrom-1985347705.html

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харьковская область

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Уничтожение автомобильной техники ВСУ в Харьковской области Прямые попадания: ударами дронов поражено нескольких единиц автомобильной техники ВСУ в Харьковской области. Разведчики группировки войск «Север» с помощью БпЛА выявили пять единиц автомобильной техники противника. После анализа разведданных было принято решение об огневом воздействии по автомобилям ВСУ. Обнаруженные цели были оперативно уничтожены расчетами FPV-дронов. 2024-11-23T16:32 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф