https://ria.ru/20241123/vsu-1985356689.html

ВСУ повредили газопровод низкого давления в Новой Каховке

ВСУ повредили газопровод низкого давления в Новой Каховке - РИА Новости, 23.11.2024

ВСУ повредили газопровод низкого давления в Новой Каховке

Газопровод низкого давления получил повреждения после удара ВСУ в Новой Каховке Херсонской области, жители остались без газоснабжения, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T16:06

2024-11-23T16:06

2024-11-23T16:26

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

новая каховка

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Газопровод низкого давления получил повреждения после удара ВСУ в Новой Каховке Херсонской области, жители остались без газоснабжения, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Враг нанес террористический удар по Новой Каховке. В результате повреждения получил газопровод низкого давления, из-за чего местные жители остались без газоснабжения. Аварийные бригады скоро приступят к ремонту", - написал он. Также обстрелам подверглись больница и многоквартирный жилой дом в Каховке. В Каховской ЦРБ пострадал фасад здания и выбиты стекла, квартира местного жителя значительно повреждена. "Кроме того, обстрелам подверглись Голая Пристань, Алешки, Горностаевка, Каиры, Обрывки, Заводовка и Сергеевка", - добавил Сальдо. Он уточнил, что в общей сложности ВСУ выпустили 34 снаряда. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241119/kherson-1984704283.html

https://ria.ru/20241118/ukraina-1984449676.html

херсонская область

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новая каховка

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херсонская область , россия, новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины