Рейтинг@Mail.ru
ВСУ повредили газопровод низкого давления в Новой Каховке - РИА Новости, 23.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 23.11.2024 (обновлено: 16:26 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/vsu-1985356689.html
ВСУ повредили газопровод низкого давления в Новой Каховке
ВСУ повредили газопровод низкого давления в Новой Каховке - РИА Новости, 23.11.2024
ВСУ повредили газопровод низкого давления в Новой Каховке
Газопровод низкого давления получил повреждения после удара ВСУ в Новой Каховке Херсонской области, жители остались без газоснабжения, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T16:06
2024-11-23T16:26
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
новая каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985356892_0:118:1280:838_1920x0_80_0_0_2e9bcb2d7e0eeb0a196400af8cea21b0.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Газопровод низкого давления получил повреждения после удара ВСУ в Новой Каховке Херсонской области, жители остались без газоснабжения, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Враг нанес террористический удар по Новой Каховке. В результате повреждения получил газопровод низкого давления, из-за чего местные жители остались без газоснабжения. Аварийные бригады скоро приступят к ремонту", - написал он. Также обстрелам подверглись больница и многоквартирный жилой дом в Каховке. В Каховской ЦРБ пострадал фасад здания и выбиты стекла, квартира местного жителя значительно повреждена. "Кроме того, обстрелам подверглись Голая Пристань, Алешки, Горностаевка, Каиры, Обрывки, Заводовка и Сергеевка", - добавил Сальдо. Он уточнил, что в общей сложности ВСУ выпустили 34 снаряда. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241119/kherson-1984704283.html
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984449676.html
херсонская область
россия
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985356892_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3599d90a3d9efe7a761898b9ff50812a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Новая Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
ВСУ повредили газопровод низкого давления в Новой Каховке

Сальдо: ВСУ повредили газопровод низкого давления при ударе по Новой Каховке

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке. 23 ноября 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке. 23 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке. 23 ноября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Газопровод низкого давления получил повреждения после удара ВСУ в Новой Каховке Херсонской области, жители остались без газоснабжения, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Враг нанес террористический удар по Новой Каховке. В результате повреждения получил газопровод низкого давления, из-за чего местные жители остались без газоснабжения. Аварийные бригады скоро приступят к ремонту", - написал он.
Херсон - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Украинские власти сообщили о проблемах с теплоснабжением в Херсоне
19 ноября, 20:16
Также обстрелам подверглись больница и многоквартирный жилой дом в Каховке. В Каховской ЦРБ пострадал фасад здания и выбиты стекла, квартира местного жителя значительно повреждена.
"Кроме того, обстрелам подверглись Голая Пристань, Алешки, Горностаевка, Каиры, Обрывки, Заводовка и Сергеевка", - добавил Сальдо.
Он уточнил, что в общей сложности ВСУ выпустили 34 снаряда.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Украинские военнослужащие полка Днепр-1 - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
На Украине раскрыли подробности провальной операции на левом берегу Днепра
18 ноября, 18:36
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияНовая КаховкаВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала