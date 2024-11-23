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Трамп якобы встречался с Путиным, утверждает конгрессмен

Трамп якобы встречался с Путиным, утверждает конгрессмен - РИА Новости, 23.11.2024

Трамп якобы встречался с Путиным, утверждает конгрессмен

Победивший на выборах в США Дональд Трамп якобы встречался с президентом России Владимиром Путиным и обсуждал с ним вопросы, связанные с Украиной, с таким... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T03:04

2024-11-23T03:04

2024-11-23T08:24

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дональд трамп

владимир путин

майкл маккол

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Победивший на выборах в США Дональд Трамп якобы встречался с президентом России Владимиром Путиным и обсуждал с ним вопросы, связанные с Украиной, с таким утверждением выступил конгрессмен от Республиканской партии Майкл Маккол в беседе с Atlantic Council."Я знаю, что избранный президент (Трамп. — Прим. ред.) встречался с Путиным и сказал: "Пожалуйста, не нагнетайте обстановку". Он не последовал совету избранного президента", — заявил МакколРанее газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Трамп якобы провел телефонный разговор с Путиным. Утверждалось, что республиканец призвал не идти на эскалацию конфликта на Украине. WP также отмечала, что Трамп якобы выразил заинтересованность в последующих беседах с целью обсуждения скорейшего разрешения украинского конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию, назвав ее чистой выдумкой. Он добавил, что по контактам российского лидера и победившего на выборах республиканца пока нет никаких конкретных планов.Выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", Путин ранее заявил, что не имеет ничего против возобновления контактов и не считает зазорным позвонить Трампу. В свою очередь, Песков отмечал, что теоретически российский лидер может сам связаться с новоизбранным президентом США, но следует смотреть, как дальше будут развиваться события.

https://ria.ru/20241122/tramp-1985247271.html

https://ria.ru/20241122/putin-1985234118.html

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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, майкл маккол